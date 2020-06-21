Ortaklara ağır suçlama

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, koalisyon ortakları UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ile Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın tek ortak hedefinin cumhurbaşkanlığı seçimi olduğunu ve ikisinin de derdinin devlet ile halk olmadığını ileri sürdü.

Ataoğlu yazılı açıklamasında “Pandemi Hastanesi'ni yapmaktan aciz hükümet, ‘özel jet Skandalı’ ile halkımıza rezalet üstüne rezalet yaşatıyor. Hükümet etmekten çok birbirleri ile bilek güreşi yapan bir koalisyon var” dedi.

“Cumhurbaşkanlığı hırsları, KKTC’yi bile yakıp kül edebilecek boyutta” ifadelerini kullanan Ataoğlu, "hükümette kalabilmek için partisinin üç milletvekilini kurban eden bir Başbakan’ın Başbakan olmadığını" savundu.

“Muhtarlık bile yapamaz”

Ataoğlu şu görüşlerini ifade etti:

“Partisini darmadağın eden, ülkesinin rezaletlerle birlikte anılmasını sağlayan birisi, değil başbakanlık muhtarlık bile yapamaz. Ersin Tatar için artık yolun sonu. Bizi DP olarak ilgilendiren tek şey, halkımız ve devletimiz olduğundan, verdiği zarar ve ziyandan derhal kurtulmamız gerektiği kanatindeyiz. Yoksa UBP’nin ne kadar parçalandığı yada nasıl parçalandığı konusu sadece UBP’lileri ilgilendirir..”

“Özersay ortaklarını yola getiriyor”

HP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın “hükümet ettiği ortaklarını ‘Hükümeti bozarım’ tehdidi ve şantajı ile yola getirmeyi marifet sandığını” iddia eden Ataoğlu, Özersay’ın HP’ye ait Bakanlıkların görevlerini yerine getirmediğini örtbas etmek için Ünal Üstel üzerine oynadığını savundu ve açıklamasında şunlara yer verdi:

“Halbuki; ülkeye giriş konusunda İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, uçak seferinin gerçekleşmesi konusunda Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, VİP kapısı/İtfaiye Kapısı konusunda Dışişleri Bakanı olarak Kudret Özersay ve karantina skandalı konusunda Sağlık Bakanı Ali Pilli de en az Ünal Üstel kadar sorumlu ve görev ihmali içerisindedirler…”

Halkın her şeyi gördüğünü ve bildiğini belirten Ataoğlu, kimsenin Ünal Üstel’in görevden alınması ile bu işin bittiği yanılgısına kapılmamasını istedi ve DP’nin halkı çıldırtma noktasına getirdiğini belirttiği “Özel Jet Skandalı”nın peşini bırakmayacağını kaydetti.