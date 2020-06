Son günlerde turizm sektöründe yaşananlar 

İsmet Esenyel



Malum jet uçağı ve “özel izin“ ile adamıza gelen Anex Tour sahibi Neşet Koçkar; tüm ada siyaseti ve ekonomi dünyamızın en üst tepesine yerleşti. Geliş şekli ile tüm siyaset tepe taklak oldu ve Kıbrıs Türk’ü adanın artık bir sorma gir hanı olmaması gerektiğini adeta bu olay ile haykırdı. Bu satırlardan kim doğru, kim yanlış yaptıyı yazmak bana düşmez. Gelin görün ki; iktidarın iki partisi olan UBP ve HP içerisindeki kurmaylar da bu özel izin ile gelen kişilerin adaya geliş şeklinden rahatsızlık duydular açıkçası. Gelmelerini kim istedi, neden geldiler, gümrükten neden geçmediler, hangi kapıdan çıktılar, bin bir soru kafaları ve vicdanları meşgul ediyor hala. Başbakan Sn. Ersin Tatar “Kamu vicdanını dinlemem gerekiyordu“ dedi ve sonuçta kabinede değişikliğe gidildi. Sn. Kutlu Evren, Girne’nin sevilen siması Turizm Bakanlığı koltuğuna oturdu. Sevgili Kutlu Evren Bey`e başarılar diliyorum, ada turizmi gelişimi gereği her zaman yanında olacağız. Artık zaman kaybına hiç tahammül yok çünkü Sayın Ünal Üstel Bey`e de bundan sonraki yaşantısında huzur ve sağlık diliyorum. Biliyorum ki İleriki günler daha çok artçı şoklara gebe. Belirsiz olan olayın tüm çıplaklığı ile daha net olarak kamuoyuna yansıyacağını anlıyoruz. Gelin şimdi olayın başrol oyuncusuna, yatırımcı anlamında özel jeti ile Neşet Koçkar Bey`e bir göz atalım. O da yatırımdan çekildiğini açıkladı bu arada.

Neşet Koçkar ve Anex Tour

Son yıllarda hem konaklama hem de özellikle dünya devi tur operatörlerini bünyesine katan Neşet Koçkar markası olan Anex Tour müthiş bir açılım gösterdi.

Anex Tour Türkiye’ye 2019 yılında 1 milyon 850 bin kişi getirme başarısını göstermiş "Bunun 150 bini Almanya, 1,7 milyonu da Rusya ve BDT ülkelerinden gelmiş.

Özellikle İflas eden Lufthansa içerisindeki bazı markaları şirket portföyüne dâhil eden Anex Tour satın alma operasyonlarının ardından cirolarının 10 milyar Euro ve seyahat eden kişi sayısının da 8 milyonu hedefi ile 2020 başlarında kendilerine bir strateji belirledi Neşet Koçkar. Böylece TUI'den sonra dünyanın en büyük ikinci tur operatörü bir Türk şirketi olduğunu da gözlerden kaçırmamak gerekiyor. Rusya ve Almanya'daki satın alma operasyonlarının tamamlanmasının ardından Anex Tour, bahsettiğim gibi iflas eden Thomas Cook'un Almanya'daki şirketleri Öger ve Bucher'i satın aldıktan sonra diğer iki şirketi olan Neckerman ve Air Marin'i de satın alarak Almanya pazarında güçlü bir konuma geldi. Bu arada 90 yıllık İntourist Rus Firmasını da bünyesine kattığını da unutmayalım.

Turizm dünyası içinde olanlarımız bu şirketlerin gücünü ve isimlerinin ne anlama geldiğini bilirler. Gerçekten de bir filmin en pahalı ve değerli başrol oyuncuları gibi. Ancak filmin Kuzey Kıbrıs senaryosunun şimdilik sonu güzel bitmedi ve iki sevgili (Kuzey Kıbrıs ve Anex) adeta birbirlerine kırgın bir şekilde ayrıldılar.

Tekrardan bünyesindeki otellere bakacak olursak; Selectum Hotel Belek, Asteria Belek, Fastasia Hotel Çamyuva, WOW Bodrum ve Art Hotel ile bünyesinde 5 otel bulunan ATG Anex Tourism Group bildiğim kadarı ile kiralık oteller ile birlikte 16 otel çalıştırıyor. Umarım; böylesine büyük bir yatırımcı Kıbrıs adasının Kuzeyine daha doğru ve sağlıklı şartlarda gelir ve yatırımlarını ileride gerçekleştirir. Kalite de önemli bir unsur bu şirket için. Daha birkaç gün önce T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın başlattığı Sağlıklı Turizm Sertifikasyon programında ilk defa bir tur operatörüne belge verildi. Anex Tour, sertifikasyon belgesi alan ilk Türk operatörü oldu. Uluslararası sertifikasyon kuruluşları tarafından verilen sertifika içerisinde ne var? Havayolları, havalimanları ve diğer ulaşım araçları ile konaklama ve yeme-içme tesislerinde üst düzey sağlık ve hijyen koşullarının yerine getirildiğini belgelendiriyor. “Yolcu sağlığı ve güvenliği”, “Çalışan sağlığı ve güvenliği”, “Tesislerde alınan önlemler” ve “Ulaşım araçlarında alınan önlemler” olmak üzere 4 ana başlıkta toplanıyor. Misafirin Türkiye’ye giriş yaptığı andan, çıkış yapacağı ana kadar uygulanacak tedbir ve önlemleri kapsıyor. Son derece önemli bir süreç anlayacağınız.

Bu anlamda Turizm ve Çevre Bakanlığımıza da büyük bir görev düşüyor çünkü bizler hala daha “Covid Free Zone” destinasyon olarak bunu bir pazarlama unsuru olarak kullanmadık ne yazık ki.

En büyük açılım süratle Bafra Bölgesi Yatırımları odağında olmalı

Bizler adada yatırımcılar anlamında son derece yanlış bir tutum içerisindeyiz. Neden mi? Yatırım iklimi hiç müsait olmamasına rağmen ( global siyasi ve ekonomik konjonktür ); son derece risk alıp adamızın bin bir türlü bürokratik zorluklarına direnen ve buraya yatırım yapan kıymetli insanları (şirket ve veya holding olarak iki elin parmağını geçmez) gün geçmiyor ki ekonomik veya bürokratik engeller ile boğalım. Yatırımcı buraya tabii ki kendi çıkarını da düşünerek gelecek ve bu iş insanı olmalarının doğasında var. Öylesine kıymetli kişiler var ki bu insanların içerisinde; sırf casinolu otelleri var diye de bu kıymetli işadamlarını göstermeye çalışan bir kesim var. Yapmayalım, bu kadar iş, aş, sektörü besleyen bu kişilere hor bakmayalım. Bir tek tamamlayıcı bakın alternatif demiyorum artık sektör bugünkü şartlarda casino sektörü ise ondan en fazla yararlanma yoluna gidelim ve kanunlar çerçevesinde daha bir saygın hale gelmelerini sağlayalım. Bu Covid-19 sürecinde, adamıza kuş uçmaz, kervan geçmez oldu. Nerede o dinamizm, nerede o her hafta bir otelin güzel salonlarında sahne alan sanatçılar, nerede gülen, mutlu çalışanlar. Bu ne yazık ki bir müddet daha devam edecek. Bir de yaratacağımız kamuoyu ile onları ezmeye çalışmayalım anlayacağınız.



Kimler eleştirilmeyi hak ediyor?

Kimleri yerelim biliyor musunuz? Bafra`da onlarca dönüm denize sıfır turizm yatırım alanlarının üzerine konan ve bugüne kadar yatırımlarını gerçekleştirmeyen şirketleri konuşalım. Yıllardır arkalarına saklandıkları bahaneler ile yatırımlarını gerçekleştirmeyen şirketleri gündeme getirelim. (Covid-19 süreci hariç).

En büyük temennilerimden bir tanesi de, ülke turizm menfaatleri doğrultusunda bu güzel yerlerin bir an önce bitirilmesi ve Turizm ve Çevre Bakanlığımızın bu yatırımcılar ile bir an evvel masaya oturması. Ya bu yatırımları yapacaklar, ya da yapmayacaklar. Ülke turizm sektörümüze ve ekonomisine fevkalade açılım getirmeyi amaçlayan bu projenin bir an evvel tamamlanması ve ülkenin 26 bin yataktan 40 bin yatağa çıkması gerekli. 2004 yılından beri bu proje bir türlü tamamlanmıyor. Oradaki yatırımcılar ile istişare çok önemli. Doğru iletişim sonucu hatırlayın bizler görevde iken iki büyük tesisi Limak Cyprus ve Concorde otellerini açmıştık. Bu siyaset devam ettirilmeli. Gerçekleşmeyecek yatırımların ve tahsis edilen arazilerin bir an evvel tekrardan devlet, yani Turizm ve Çevre Bakanlığı envanterine geçmeli. Önümüzdeki hafta, parsel parsel bu yatırımları kaleme alacağız.