Güney ve Kuzey Kıbrıs’ta vakaya rastlanmadı

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) son 24 saatte yapılan test sayısının 599 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.
20 Haziran 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Dün Yapılan Test Sayısı: 599
Dün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok
İyileşip Dün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok
Dün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 35.445
Toplam Vaka Sayısı- 108
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok
Güney’de 5 gündür vaka yok
Öte yandan Güney Kıbrıs’ta beşinci gün üst üste Covid-19 vakası belirlenmedi.
Rum Sağlık Bakanlığına bağlı Epidemiyoloji Gözetim Birimi, yapılan 808 testten yeni bir vakaya rastlanılmadığını açıkladı. Böylelikle vaka sayısı 985’te kaldı.