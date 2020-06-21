Güney ve Kuzey Kıbrıs’ta vakaya rastlanmadı

Güney ve Kuzey Kıbrıs’ta yapılan Covid-19 testlerinde pozitif vakaya rastlanmadı

Güney ve Kuzey Kıbrıs’ta vakaya rastlanmadı
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Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) son 24 saatte  yapılan test sayısının 599 olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.
20  Haziran 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle; 

Dün Yapılan Test Sayısı: 599     

Dün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok

İyileşip Dün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok  

Dün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 35.445    

Toplam Vaka Sayısı- 108 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Güney’de 5 gündür vaka yok
Öte yandan Güney Kıbrıs’ta beşinci gün üst üste Covid-19 vakası belirlenmedi.
Rum Sağlık Bakanlığına bağlı Epidemiyoloji Gözetim Birimi, yapılan 808 testten yeni bir vakaya rastlanılmadığını açıkladı. Böylelikle vaka sayısı 985’te kaldı. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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