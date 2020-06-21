Güney ve Kuzey Kıbrıs’ta vakaya rastlanmadı

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) son 24 saatte yapılan test sayısının 599 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

20 Haziran 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Dün Yapılan Test Sayısı: 599

Dün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok

İyileşip Dün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok

Dün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 35.445

Toplam Vaka Sayısı- 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Güney’de 5 gündür vaka yok

Öte yandan Güney Kıbrıs’ta beşinci gün üst üste Covid-19 vakası belirlenmedi.

Rum Sağlık Bakanlığına bağlı Epidemiyoloji Gözetim Birimi, yapılan 808 testten yeni bir vakaya rastlanılmadığını açıkladı. Böylelikle vaka sayısı 985’te kaldı.