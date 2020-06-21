KKTO Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) 57’nci Olağan Genel Kurul toplantısı dün yapıldı. Genel Kurul toplantısında, raporlar aklandı, Oda’nın yeni Meclisi belirlendi.

Kalkınma Bankası Can İbrahimoğlu Konferans Salonu’nda Kovid-19 salgın önlemlerine uygun olarak gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısı, açılış ve saygı duruşu ile başlayıp, Başkanlık Divanı’nın oluşturulması ile devam etti.

Genel Kurul’da Ticaret Odası’nın Turgay Deniz başkanlığında gerçekleştirdiği iki yıllık faaliyetler ile çalışmalarını içeren video gösterilmesi sonrasında Oda Başkanı Deniz Genel Kurul’a hitap etti.

Turgay Deniz, Oda yönetimini devraldıktan kısa bir süre sonra 2018 yılında ciddi bir döviz krizi yaşandığını ve ardından gelen salgın tehlikesinin ekonomide ciddi daralmaya neden olduğunu, bu daralmanın nasıl gelişeceğinin tam olarak öngörülemediğini söyledi.

Salgın krizinin başlamasından bu yana yaklaşık dört aylık bir süre geçtiğini hatırlatarak önlemlerin alınmasında geç kalınmaya devam edildiğini savunan Deniz, zamanın bu şekilde harcanmasının, yönetime olan güvensizliği beslemekte ve ekonomik sorunları büyütmekte olduğunu ileri sürdü.

Oda Başkanı’nın konuşması ardından önceden kaydedilen Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ın protokol konuşmaları gösterildi.

50 kişilik oda meclisi belirlendi

Ticaret Odası Genel Kurul toplantısı, konuşmaların ardından Faaliyet Raporu ve Mali Raporun aklanmasıyla devam etti. Ardından, Oda’nın 50 kişilik Meclisinin belirlenmesine geçildi.

Ticaret Odası’ndan yapılan açıklamaya göre, Oda Meclisi’ne Lefkoşa’dan şu isimler girdi:

“A. Serhan Kaner, Ali Başman, Alp Cengiz Alp, Bertan Özberkman, Didem Erel, Ekin Adademir, Emre Olgun, Ersan Dağlı, Evren Günsel Erçelik, Fikri Şener, Gökhan Necipoğlu, Halim Kahveciler, Hilmi Can, Ilgaz Toros, Mehmet A. Kader, Mehmet Gökçebel, Mustafa Erk, Mustafa Hançerli, Müsteyde Onbaşı, Necat Yüksel, Nilay Nizam Paralik, Omaç Cin, Orhan Şevket, Özalp Nailer, Saber Andır, Selen Necat Gürkan, Ramiz Şadi, Turgay Deniz.”

Oda Meclisi’ne Gazimağusa’dan giren isimler şöyle:

“Abdullah Emirzadeoğulları, Ali Doratlı, Burçin Döveç, Cemal İnce, Haldun Dolu, Osman Dağlı, Ramazan Gündoğdu, Semral Erel, Vargın Varer, Yusuf Acemoğlu, Yusuf Ziya İlerici.”

Meclis’te Girne’yi “Ali Şah, Aziz Limasollu, Burak Başel, Çiğdem Kemaler, Emin Tanlı, Erbil Arkın, Hazal Eziç, Meryem Çerkez Gürtunç, Orhan Güçlü, Serhan Kombos, Yağmur Özyalçın” temsil edecek.

57’nci Dönem Oda Meclisi, yapacağı ilk toplantıda Oda Başkanı ve 8 üyeden oluşan Yönetim Kurulu’nu belirleyecek.

Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2020, 11:07