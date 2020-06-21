Herkes beklemede

Güney Kıbrıs’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve müzakereci Büyükelçi Andreas Mavroyannis Kıbrıs sorununun çözümü amaçlayan müzakerelerin, kuzeydeki Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında başlayacağı inancını dile getirdi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre Mavroyannis, Kıbrıs sorununun, iki liderin Berlin’de bir araya gelmesiyle alakalı son faaliyetten sonra, bekleme konumuna geçtiğini belirtti.

Mavroyannis, herkesin, Kıbrıs sorunundaki çabaların devamının, Kuzey’deki seçimlerden sonra geleceğini anladığını ifade etti.

İki liderin, BM Genel Sekreteri önünde, ilk fırsatta çabaları çabalara devam etme isteklerini dile getirdikleri Berlin görüşmesinin ardından kendilerinin bekleme konumunda olduklarını ifade eden Mavroyannis, müzakerelerin devam etmesi önkoşulunun ise ileri sürdükleri “Türk provokasyonlarının” sona ermesi anlamına gelen uygun koşulların yaratılması olduğunu da savundu.

Volkan Bozkır’ın BM Genel Kurul Başkanlığı’na seçilmesinin, önyargılı bir tutum sergilemesine izin verip vermediği veya rolü nedeniyle sınırlandırıp sınırlandırmayacağı şeklindeki bir soru üzerine Mavroyannis, “normalde her şey onları sınırlandırıyor, BM Genel Kurulunu temsil ediyorsanız ya da bu görevi üstlenmişseniz, ulusal kimliğiniz altında bir şey yapma hakkına sahip değilsiniz” ifadesini kullandı.

Mavroyannis sözlerinin devamında ne olursa olsun bunun bir etkisinin olacağını da söyledi.

Özellikle AKEL’de hakim olan “Türk provokasyonlarının sona erdirilebilmesi için Türkiye’nin, bölgedeki enerji kaynaklarından faydalanmaya ilişkin görüşmelerin bir parçası haline gelmesi konusunda ikna edilmesi gerektiği” şeklindeki anlayışın sorulması üzerine Mavroyannis bu görüşün yıllardır var olduğunu, bu düşüncenin Obama hükümetinde ve Joe Biden’in Kıbrıs ziyareti sırasında da var olduğunu, Obama hükümeti ve Biden’in çabalarının, Kıbrıs sorununun çözümü içerisinde Doğu Akdeniz’deki bir çok sorunun da çözümlenmesi yönünde olduğunu ifade etti.

Mavroyannis bunun, onların mantığı olduğunu ve bu mantığın da 2013-14-15 yıllarına da hakim olduğunu belirtti.