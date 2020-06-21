'Başbakan Ersin Tatar istifa etmeli'

Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, “Özel Jet ve Karantina Krizi”nin sadece Ünal Üstel’in görevden alınmasıyla sona ermeyeceğini, Başbakan Ersin Tatar’ın ya istifa etmesi veya polis soruşturmasında ihmali görülen bütün Bakanları görevden alması gerektiğini savundu.

Büyükyılmaz yaptığı yazılı açıklamada, “Özel Jet ve Karantina Krizi” dolayısı ile Hükümet içinde baş gösteren krizin, bir Bakanının görevden alınması ile daha da büyüdüğünü ileri sürdü.

Başbakan Ersin Tatar’ın, Turizm Bakanı Ünal Üstel’i feda ederek koltuğunu korumaya çalıştığını öne süren Büyükyılmaz, Başbakan Tatar’a eleştirilerde bulundu.

“İşlenen suçun tek sorumlusu Turizm Bakanı değildir. Genelde başta Başbakan olmak üzere karara onay veren Bakanlar Kurulunun tamamı suçludur. Özelde ise Turizm Bakanı, Ulaştırma Bakanı, Sağlık Bakanı, İçişleri Bakanı suçludurlar” iddiasında bulunan Büyükyılmaz, “UBP ve HP bilmelidir ki, işlenen suç yalnızca Ünal Üstel’in feda edilmesi ile ortadan kaldırılabilecek bir suç değildir” dedi.