Galata Köprüsü’nde insan seli oluştu

Filistin'deki katliama "dur" demek için yeni yılın ilk gününde İstanbul Galata Köprüsü'nde düzenlenen eyleme, yaklaşık 520 bin kişi katıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde, İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu çatısı altında 400'den fazla sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla eylem düzenlendi.

Yürüyüşe Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Genel Başkanı Canan Sarı ile birçok milletvekili ve belediye başkanları da katıldı.

Eylem için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camisi ve Eminönü'ndeki Yeni Cami ile Fatih ve Süleymaniye camilerinin önünde toplanan insanlar, sloganlar ve tekbirler eşliğinde Galata Köprüsü'nde buluştu.

Köprüye çıkan yollar trafiğe kapatıldığı için katılımcılar, belirlenen noktalardan yürüyerek veya teknelerle alana geldi.

Teknelerdeki vatandaşlar, meşaleler yakıp Türk ve Filistin bayrakları sallayarak eyleme katıldı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı köprünün ortasında Türkçe ve İngilizce "Gazze İçin Adalet" yazılı dev pankart ile Türk ve Filistin bayrakları yer aldı.

Alanda emniyet yetkililerince yapılan anonsla eyleme 520 kişinin katıldığı bildirildi.



