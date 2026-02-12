Çözüm için fırsat penceresi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Ankara’da düzenlenen 6’ncı Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı kapsamında bir araya geldi. Görüşmelerin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Kıbrıs meselesinin de gündeme geldiğini ifade eden Mitsotakis, "Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları yeniden bir diyalog sürecinin başlatılması için bir fırsat penceresinin aralanmasına imkan sağlamakta ve buradaki çözüm araçları kati surette BM Güvenlik Konseyi'nin kararları çerçevesinde olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İkili ticarette 10 milyar dolar hedefi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce Atina’da gerçekleştirilen temaslarda diyalog kanallarının açık tutulması ve ilişkilerin geliştirilmesi yönünde mutabakata varıldığını anımsatarak, Ankara’daki görüşmelerde de pozitif gündem başlıklarının ele alındığını söyledi. İmzalanan belgelerin iki ülke arasındaki hukuki zemini güçlendireceğini belirten Erdoğan, üst düzey temasların ilişkilerin gelişimine katkı sağladığını ifade etti.

Erdoğan, geçen yıl yaklaşık 7 milyar dolara ulaşan ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma hedefi doğrultusunda çalıştıklarını kaydetti. İş konseylerinin de bir araya gelerek yeni iş fırsatlarını değerlendirdiğini belirten Erdoğan, ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesinin iki ülkenin de yararına olduğunu söyledi.

Ege ve Doğu Akdeniz mesajı

Görüşmelerde Ege ve Doğu Akdeniz’e ilişkin konuların açık ve samimi şekilde ele alındığını dile getiren Erdoğan, mevcut meselelerin karmaşık olmakla birlikte uluslararası hukuk temelinde çözülebileceğini vurguladı. İyi niyet ve yapıcı diyalogla ilerleme kaydedilebileceğini belirten Erdoğan, 2023’ten bu yana yakalanan olumlu ivmenin sorunların çözümüne de yansıyabileceğini ifade etti.

Azınlıklar ve güvenlik başlıkları

Erdoğan, terör ve organize suçlarla mücadele konusundaki beklentilerini de muhatabına ilettiğini belirtti. Azınlıklar konusuna değinen Erdoğan, Batı Trakya Türk azınlığının dini özgürlükler ve eğitim haklarından tam olarak yararlanması yönündeki beklentilerini dile getirdi, azınlıkların iki ülke ilişkilerinde köprü rolü üstlenebileceğini söyledi.

Bölgesel gelişmeler masada

Gazze’de ateşkes süreci ve kalıcı barış çabalarının da ele alındığını belirten Erdoğan, Orta Doğu’da kalıcı barışın iki devletli çözüm temelinde mümkün olacağını ifade etti. İsrail’in Batı Şeria’daki adımlarını reddettiklerini belirten Erdoğan, Yunanistan’ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliği döneminde bu yaklaşımı destekleyeceğine inandığını kaydetti. Erdoğan, Suriye’de istikrarın sağlanmasının bölgesel güvenlik açısından önemine işaret etti.

Mitsotakis’ten iyi komşuluk mesajı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ise toplantının iyi komşuluk ilişkilerinin önemini gösterdiğini belirtti. 2023’ten bu yana siyasi diyalog, pozitif gündem ve güven artırıcı önlemler temelinde ilerleme sağlandığını ifade eden Mitsotakis, açık diyalog kanalları sayesinde sorunların soğukkanlılıkla ele alınabildiğini söyledi.

Vize kolaylığı ve göç iş birliği

Mitsotakis, kısa süreli hızlı vize uygulamasının olumlu sonuç verdiğini, çok sayıda Türk vatandaşının Yunan adalarını ziyaret ettiğini kaydetti.

Düzensiz göçle mücadelede Türkiye ile yürütülen iş birliğinin verimli olduğunu belirten Mitsotakis, bu iş birliğinin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs ve Gazze değerlendirmesi

Kıbrıs meselesinin de gündeme geldiğini ifade eden Mitsotakis, "Yunanistan'ın tezleri malumunuz ve gayet net. Burada Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları yeniden bir diyalog sürecinin başlatılması için bir fırsat penceresinin aralanmasına imkan sağlamakta ve buradaki çözüm araçları kati surette BM Güvenlik Konseyi'nin kararları çerçevesinde olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Mitsotakis, Gazze konusunda iki devletli çözümü desteklediklerini, Gazze’nin İsrail tarafından ilhakına yönelik adımları desteklemediklerini dile getirdi.

Mitsotakis, bir sonraki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Yunanistan’a davet etti.

Ortak Bildiri imzalandı

Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı’nın ardından Türkiye ile Yunanistan arasında çeşitli alanlarda iş birliğini kapsayan anlaşmaların imza töreni gerçekleştirildi.

Erdoğan ile Mitsotakis, iki ülke hükümetleri arasında Ortak Bildiri’ye imza atarak toplantının genel çerçevesini ve karşılıklı iradeyi kayıt altına aldı.

-Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ile Yunanistan Yatırım ve Dış Ticaret Ajansı Arasında İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptı.

-İzmir Limanı ile Selanik Limanı Arasında Ro-Ro Seferlerinin Başlatılmasının Teşvik Edilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı.

-Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Çerçevesinde İşbirliğinin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı.

-Depreme Hazırlık Konusunda İkili İşbirliğinin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı

-Kültür Alanında İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptı.

-Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Yunanistan Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı Arasında Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliğine Dair Ortak Niyet Beyanı.

Erdoğan, Mitsotakis ve Fener Rum Patriği ile görüştü

Bu arada Erdoğan, Mitsotakis ve Fener Rum Patriği Bartholomeos ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşme gerçekleştirdi.



Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2026, 10:02