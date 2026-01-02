‘Seviyorum’

Kuzey Kıbrıs’ın seçkin tatil ve eğlence adreslerinden Merit Park Hotel, 2026 yılını düzenlediği görkemli yılbaşı programıyla karşıladı. Otelde gerçekleşen yılbaşı gecesinde Türk müziğinin sevilen ismi Serkan Kaya sahne aldı. Kaya’nın performansı, konuklara müzik ve eğlence dolu unutulmaz bir gece yaşattı.

Arabesk müziğin güçlü sesi Serkan Kaya, konsere sevilen eseri “Sevemiyorum” ile başladı. Performan-sının ilk dakikalarından itibaren salonu dolduran misafirlerden yoğun alkış alan sanatçı, gece boyunca hit parçalarını seslendirdi. Sahne arasında konuklara hitap eden Kaya, 2026 yılına dair dileklerini pay-laşarak sağlık, huzur, mutluluk ve sevginin hâkim olduğu bir yıl temennisinde bulundu. Sanatçı, yeni yıla ilişkin en büyük dileğinin dünyadaki tüm çocukların gülmesi olduğunu ifade etti.

Serkan Kaya, konser öncesinde basın mensuplarına verdiği röportajda müzikseverlere yeni albüm müjdesi verdi. Sevilen sanatçı, 10 ila 12 parçadan oluşan yeni albümünün yakın zamanda dinleyicilerle buluşacağını açıkladı.

Şık dekorasyon ve kusursuz organizasyon eşliğinde gerçekleşen yılbaşı gecesinde, 2026 yılına geri sayım Serkan Kaya’nın sevilen şarkıları eşliğinde coşkuyla yapıldı. Konuklar, Merit Park Hotel’de müzik, eğlence ve unutulmaz anlarla dolu bir yılbaşı gecesi geçirerek 2026 yılına merhaba dedi.

