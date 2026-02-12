Meclis karıştı

TBMM Genel Kurulu’nda Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yemin töreni sırasında CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında arbede yaşandı. Yaşanan gerginlikte CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ile AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek’in yumruk yumruğa kavga ettiği, Tanal’ın burnunun kanadığı ve kırık şüphesi bulunduğu iddia edildi.

Genel Kurul, Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Görüşmeler öncesinde yeni atanan Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin yemin etmesi planlandı.

Yemin öncesinde söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Akın Gürlek’in Adalet Bakanlığı görevine atanmasının anayasaya aykırı olduğunu ileri sürdü. Gürlek’in İstanbul’da yargıyı siyasallaştırdığını savunan Emir, hâkim ve savcıların görevlerinden istifa etmedikleri sürece siyaset yapamayacaklarını belirterek, başsavcılık görevinden ayrılıp ayrılmadığı konusunda bilgi bulunmadığını söyledi ve usul tartışması açılmasını talep etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül ise atamanın anayasaya aykırı olmadığını ifade ederek, Anayasa ve İç Tüzük hükümlerinin açık olduğunu, atanan bakanların millet huzurunda yemin etmeleri gerektiğini belirtti. Yetkinin anayasadan ve milletin oyundan alındığını dile getirdi.

İtirazlar yükseldi

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ da Anayasa ve İç Tüzük hükümlerini okuyarak yemin işleminin usule aykırı olmadığını söyledi. CHP’li Emir’in yeniden söz alarak usul tartışması talebini yinelemesi üzerine AK Parti sıralarından itirazlar yükseldi. AK Parti’li Gül, usul tartışması açılamayacağını belirterek yemin törenine geçilmesini istedi.

Bozdağ’ın Akın Gürlek’i yemin etmek üzere kürsüye davet etmesi üzerine CHP milletvekilleri kürsüye yöneldi. AK Parti milletvekillerinin de kürsüye gelmesiyle taraflar karşı karşıya geldi. Sözlü sataşmalar kısa sürede fiziki arbedeye dönüştü. Bu sırada Osman Gökçek ile Mahmut Tanal arasında yumruklu kavga yaşandı.

Yaşanan olaylar üzerine Meclis Başkanvekili Bozdağ birleşime 15 dakika ara verdi. Ara sırasında AK Parti milletvekillerinin kürsü çevresinde beklediği görüldü.

Aranın ardından Genel Kurul yeniden toplandı. Akın Gürlek, AK Parti milletvekillerinin çevresinde bulunduğu kürsüde yemin etti. Bu sırada CHP milletvekilleri tarafından anayasa kitapçığı fırlatıldığı görüldü. Gürlek’in yeminini tamamlamasının ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de yemin etti.

