AB’yi harekete geçirdik

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in yeni yıl mesajın-da hükümetinin 3 yılını değerlendirdiğini, iç ve dış siyasetin yanı sıra Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamada da bulunduğunu yazdı.

Habere göre Hristodulidis mesajında; “vatanın; BM kararları, AB ilkeleri ve Crans Montana’ya kadarki süreçte varılan uzlaşılar temelinde özgürleştirilmesi ve yeniden birleştirilmesinin en önemli öncelikleri arasında olduğunu” belirtti.

Hükümete geldiği günden itibaren Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başla-ması için belirli bir plan çerçevesinde hareket ettiklerini ifade eden Hristodulidis, izledikleri bu politika sayesinde ise uluslararası toplumu harekete geçirdiklerini, BM Genel Sekreteri'nin kişisel temsilci atamasını, üçlü ve çoklu görüşmelerin yapılmasını, AB Komisyonu Başkanı’nın ilk kez kişisel temsilci atamasını ve Kıbrıs sorununun AB-Türkiye sürecine açık şekilde ilişkilendirilme-sini sağladıklarını iddia etti.

Hristodulidis, Kıbrıs’ın “fonksiyonel ve kalıcı bir çözümle birleşmesini sağlamanın yegane amaçları olmaya devam ettiğini” de vurguladı.

Hristodulidis mesajının geri kalan kısmında ise ülke içinde hayata geçirdiği ve geçirmeyi he-deflediği icraata değinerek “Kıbrıs Cumhuriyeti’ni uluslararası düzeyde yükseltmek ve bölgede bir güven merkezi olmaya devam etmek için çalışmayı sürdüreceklerini” ifade etti.