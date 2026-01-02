‘Avrupa’nın da sorumluluğu’

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, Birleşmiş Milletler (BM) kararları ile Av-rupa Hukuku’na uygun, iki toplumlu ve iki bölgeli federasyon çözümü çerçevesindeki birleşik Kıbrıs’a açık ve tutarlı destek verdiklerini söyledi.

Politis gazetesine röportaj veren Metsola, Kıbrıs sorununun çözümünün Avrupa’nın da sorum-luluğu olduğunu ve AP’nin, Güven Yaratıcı Önlemler’in güçlendirilmesi ile güven ve bir arada yaşama koşullarının oluşturulmasına her türlü siyasi desteği vermeye hazır olduğunu kaydetti.

Habere göre Metsola, Güney Kıbrıs’ın başarılı bir AB Konseyi Dönem Başkanlığı için imkan-lara sahip olduğunu ve bu deneyimden, üye devletleri birleştiren unsurlara odaklanarak, birlik ve beraberliği güçlendirmek adına faydalanabileceğini belirtti.

Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nın, Avrupa için dönüm noktası olan bir za-mana denk geldiğine işaret eden Metsola, beklentilerin yüksek olduğunu ve Güney Kıbrıs’ın da bu beklentileri karşılamaya hazır olduğunu bildiğini dile getirdi.

Metsola, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile yaptığı görüşmelerde, Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı’na yönelik ciddi hazırlıklar yapıldığını gördüğünü ifade ederek, Ukrayna’nın desteklenmesi, Orta Doğu’da istikrar sağlanması, enerjide dayanıklılığın artırılması ve Avrupa’nın rekabet edilebilirliğinin vurgulanmasına yönelik katkıda bulunabileceğini belirtti.

Habere göre Metsola, AP’nin Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm bulunması için verilen çabalar-da ve güven inşa edilmesinde katalizör rol oynadığını kaydederek, çözümün Avrupa gündemi-nin üst sıralarında tutulmasını, kayıplar için daimi raportör atanmasını ve BM himayesindeki çözüm çabalarının desteklenmesini sağladığını söyledi.

Kıbrıs sorununda ilerleme sağlanmasının mümkün olduğuna işaret eden Metsola, AP’ın siyasi destek vererek, Güven Yaratıcı Önlemler’i güçlendirerek ve Avrupa’nın bu konudaki dikkatinin sürmesini sağlayarak, birlikte bir arada yaşama koşulları oluşturulmasına katkı yaptığını kaydet-ti.