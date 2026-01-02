‘Zamanı geldi’

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Başkanı Nikos Hristodulidis, “Avrupa’da daha fazla bütünleşme” zamanının geldiğini vurguladı.

GKRY, Avrupa Birliği Konseyi’nin altı aylık dönüşümlü dönem başkanlığını devraldı.

Dönem başkanlığının başlamasına ilişkin Kıbrıs Haber Ajansı’na konuşan Hristodulidis, “Avrupa için daha fazla otonomi ve daha fazla bütünleşme” gerektiğini kaydederek, Birliğin zorluklarla mücadelesinden hep daha da güçlenerek çıktığını ifade etti.

Dönem başkanlığı süresince hükümetinin, “içeriden güçlü, vatandaşlarını, sınırlarını ve çıkarlarını koruyabilen” bir birlik için çalışacağını söyleyen Hristodulidis, AB’nin, “güçlü bir pozisyondan ortaklıklar ve ittifaklar kurabilecek” durumda olması gerektiğini belirtti. Hristodulidis, bu kapsamda AB’nin “dışa dönük ve dünyaya açık” olması ve küresel gelişmelerde önemli bir rol oynayarak, söz sahibi olması gerektiğini belirtti.

AB’nin gücünü “stabilite, güvenilirlik ve öngörülebilirlikten” alması ve “güven ile güvenlik” hissi vermesi gerektiğini dile getiren Hristodulidis, AB’nin ilke ve değerlere, uluslararası hukuka, diyaloğa, diplomasiye ve iş birliğine dayalı bir yapı olduğunun altını çizdi.

Hristodulidis, AB’nin otonomisinin; “güvenlik, savunma ve hazırlık yoluyla otonomi”, “rekabet edebilirlik yoluyla otonomi”, “dünyaya açık bir birlik”, “herkes için değerler birliği olan otonom bir birlik”; ve “uzun vadeli bütçe” başlıklı “birbiriyle bağlantılı beş sütun” üzerinden geliştirilebileceğini söyledi.

Hristodulidis, dönem başkanlığının “dünyaya açık, otonom bir birlik ile barış, refah ve iş birliği kıtası olan bir Avrupa” ortak hedefine yeni bir ivme kazandırmak için kararlılıkla çalışacaklarını kaydetti.

