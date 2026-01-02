‘Barış’ dileği öne çıktı

Pervin Gürler: Halkın alım gücü azaldı

Eski polis genel müdür vekili Pervin Gürler, 2025 yılını şöyle değerlendirdi:

“2025 Yılı enflasyon ve dövizin yükselmesinden kaynaklanan pahalılık nedeniyle, Halkımızın alım gücü maalesef zayıflamıştır. Kolay bir Yıl olmamasına rağmen Halkımız Devletine ve Türkiye’ye güveniyor. Eminim bu güven sarsılmayacaktır.”

Gürler, 2026 yılına ilişkin beklentilerini de şöyle aktardı:

“2026 Yılında beklentilerim ise, Devletimizin tanınması, Ülke dışına giden gençlerimizin geri dönerek, Devletimize sahip çıkması ve Halkımıza hizmet etmeleridir.

Ayrıca suç oranlarının önlenebilmesi için Polis Örgütünün, Personel, Araç Gereç ve teçhizatla donatılmasıdır.

Polisimiz canla başla çalışıyor. İmkân verildiği takdirde daha da başarılı olacaktır.

Bu vesileyle Halkımızın her bir ferdinin Yeni Yılını kutlar sağlık huzur ve mutluluklar diliyorum.”

**

Çilem Esenyel: Herkes elinden geleni yapmalı

Beden eğitimi öğretmeni Çilem Esenyel, 2025 yılını şöyle değerlendirdi:

“Genel olarak güzel bir yıldı benim için. Mesleki olarak Yorucu, öğretici, gururlu ama mütevazi, güçlü ve daha iyisini isteyen bir yıl olarak geçti diyebilirim.

Esenyel, 2026’dan beklentilerini şöyle aktardı:

“Öncelikle kendime, aileme ve tüm sevdiklerim için sağlık diliyorum. Ülkemizin adalet, güven, umut ve insan onuru etrafında kurulan bütüncül bir sistem arzuluyorum Meslek olarak hayal - hedef - denge ekseninde kurarım beklentilerimi.

Daha çok insanın hayatına dokunmak, daha az gürültüyle daha büyük izler bırakmak.Ve yılın sonunda şunu diyebilmek istiyorum:Elimden gelenin en iyisini yaptım ve kendim olmaktan vazgeçmedim.”

**

Bülent Dizdarlı: Adamızdaki silahlanma beni tedirgin etti



Emekli başhekim Bülent Dizdarlı, 2025 yılını şöyle değerlendirdi:

“Gazze olayları, Rusya, Ukrayna savaşının devamı yanısıra, Ada'mızdaki silahlanmadan dolayı tedirgin oldum. İçte ortaya çıkan yolsuzluklar ve yönetsel hatalar ise üzüntü kaynağımdı.”



Dizdarlı, 2026 yılına ilişkin beklentilerini ise şöyle aktardı:

“Umutla önce Dünya'da sonra yurtta barış dilerim. Birde ülkemizin çok daha iyi yönetilmesini isterim.”

Bülent Günlkut: Dileğim adada kalıcı bir barışın olması

Güzellik yarışmalarıyla başarılı bir sunucu olarak bilinen Bülent Günlkut, 2025’i şöyle değerlendirdi:

“Anlamlı ve amaçlı güzellikler adına Günkut ekolü olarak 45.yılımda yine kalite marka efsane yarışmalarım gerçekleşti...41. Miss Kuzey Kıbrıs ve 30.bay Kuzey Kıbrıs 2025....

Toplum olarak ise umut hep var diyerek beklemedeyiz.”

Günkut, 2026’dan beklentilerini şöyle aktardı:

“Tek bir beklentim var...2026 Adada kalıcı mutlak barış ve çözüm olsun...

Liyakat ve aidiyet toplumsal belleğe eğitim müfredatı olarak girsin...”

**

Ziya: 2025 ülke için iyi geçmedi

Turizmci Zeki Ziya, 2025 yılını şöyle özetledi:

“Benim açımdan iyi geçti ama ülke için pekiyi diyemeyeceğim. Asgari ücretin yükselip Güney Kıbrıs’ı geçmesine rağmen alım gücü değişmedi.”

Ziya, 2026’dan beklentilerini şöyle aktardı:

“Ufukta yeni işler var ve bu yıl benim için çok hareketli ve yoğun geçecek. İşlerimiz yolunda gitmesini temenni ediyorum. Ülkem için güzel bir yıl diliyorum “