Siyasiler sınıfta kaldı

Ömer KADİROĞLU

Diyalog muhabirleri, 2025 yılı sona ererken vatandaşlara söz hakkı vererek, en çok güvendikleri kurumları ve 2026’dan beklentilerini sordu.

Çoğu vatandaş, en çok güven duyulan resmi kurumlar arasında polis teşkilatı, asker ve yargıyı gösterdi. Diyalog Medya ve Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, tarafsız ve güncel haberlerle ülkenin nabzını tutmaları nedeniyle en çok güvenilen kurum ve kişi olarak öne çıktı.

Sivil Savunma Teşkilatı, mahkemeler ve bazı özel işletmeler de güven duyulan kurumlar arasında yer aldı. Vatandaşlar, siyasilere, liyakatsiz atamalar ve eksik hizmet nedeniyle bazı devlet kurumlarına ve sağlık sistemine güvenmediklerini ifade etti.

Bazı vatandaşlar, ülkede güven duyabilecekleri neredeyse hiçbir kurum kalmadığını belirterek, yalnızca ailelerine ve yakın çevrelerine güven duyduklarını söyledi.

2026 yılına ilişkin beklentiler ise ağırlıklı olarak güven, refah, sağlık ve Kıbrıs sorununun çözümü üzerine odaklandı. Vatandaşlar, çözüm ve daha iyi yaşam koşullarının öncelikli olmasını talep etti.

Ne dediler…?

Mehmet Yemişçioğlu

“2025 yılında bana ülkede güven veren kurum ne yazık ki yoktur. Hiçbir iş ülkede doğru düzgün yapılmıyor ve aynı şekilde devam ediyor. Benim hiçbir şeye güvenim kalmadı. Kişi olarak güvendiğim ilk üç kişi Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, doktorum ve Reşat Akar’dır. Erhan Arıklı bir şeyler yapmaya çalışıyor ancak imkan vermiyorlar. Reşat Akar ise halkın yanında olduğu, duruşu ve doğruları konuşması ile bize güven veriyor. 2026 yılından beklentim doğru düzgün ve adaletli bir yönetimdir.”

Sinem Demirci

“2025 yılında ülkede özel veya kamu kurumlarından bana güven veren devletin tüm kurumlarıdır. Özelde de tüm kurumlara ve işletmelere güveniyorum. Ülkede güvendiğim kişiler ise eşim ve kızımdır. 2026 yılından beklentim sağlık, mutluluk ve huzurdur.”

Kerem Yalçın

“2025 yılında ülkede bana en çok güven veren kurumların başında K-Pet’ler ve Muhaceret Dairesi gelir. 2025 yılında bana güven veren kişiler babam, eşim ve oğlumdur. 2026 yılında güven duyduğum kişi ve kurumlardan beklentim güvenimi boşa çıkarmamalarıdır.”

Kadir Uçar

“2025 yılında bana en çok güven veren kurumlar polis, kaymakamlıklar ve İçişleri Bakanlığıdır. Ülkede güven duyduğum kişiler ise Ünal Üstel, Dursun Oğuz ve Sunat Atun’dur. 2026 yılında da güven duyduğum kurumlardan ve kişilerden beklentim, çalışmalarını aynı şekilde sürdürmeleri, toplumun güvenliğinin daha fazla artırılması ve ülkedeki bürokrasinin iyi işlemesidir.”

Cemal Güler

“2025 yılında ülkede en fazla bana güven veren Doğu Akdeniz Üniversitesi, Erülkü Süpermarket ve Eti’dir. Ülkede en fazla güven duyduğum kişilerin başında ise senelerdir takip ettiğim ve sürekli bizlere doğru bilgiler veren Reşat Akar gelir. 2026 yılından beklentim ekonominin düzelmesi ve insanların rahat bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleridir.”

Yılmaz Şehitzade

“2025 yılında ülkede bana en fazla güven veren kurumlar ne yazık ki yoktur. Hiçbir iş yerinin ve dairenin iyi çalıştığını düşünmüyorum. Özelde bazı işletmeler iyi çalışmalar yapıyor ve güven veriyor. Aklıma ilk gelen ise Erülkü Süpermarket’in yaptığı çalışmalardır. Ülkede güvendiğim kişiler Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, ailem ve yakın çevremdir. 2026 yılından beklentim, ülkemize sahip çıkılmasıdır.”

Devlet Ereşov

“2025 yılında her şeyin iyi olduğunu söylemek istiyorum. Evet, olumsuzluklar var ancak onların da çalışılarak düzeleceğine inanıyorum. 2026 yılından beklentim, çok daha iyi bir yıl olması ve herkesin sağlıklı bir yaşam sürmesidir.”

Savaş Ceyda

“2025 yılında bana güven veren kurumlar kamuda yok; ancak özelde çalıştığım şirketlere güveniyorum. Ben inşaat işi yapıyorum ve malzeme aldığım yerlere güveniyorum. Kamuya güvenimizi kaybetmemizin nedeni, son zamanlarda yaşanan olaylar ve liyakatsiz atamalardır. 2025 yılında en fazla güvendiğim kişiler kardeşlerim ve iş yaptığım kişilerdir. 2026 yılından beklentim, güvenin devam etmesidir. Herkese hayırlı seneler dilerim.”

Mehmet Emin Bahçeci

“2025 yılında bana en çok güven veren kişiler Belediye Başkanımız Hasan Sadıkoğlu, Muhtarımız Yusuf Hacıoğlu ve Bakanımız Nazım Çavuşoğlu’dur. 2026 yılında güven duyduğum bu kişilerden beklentimiz, halk için çok daha fazla çalışmalarıdır.”

Cengiz Bahçeci

“2025 yılında bana en fazla güven veren İskele Belediyesidir. Bunun dışında pek güvendiğim kurum yoktur. Kişilerde ise Avukat Ahmet Sabancı, kardeşlerim ve köyümüzün eski muhtarı Latife Öğüt’e güveniyorum. 2026 yılında güven duyduğum kurum ve kişilerden beklentim, işlerini çok daha iyi bir şekilde yapabilmeleri ve çalışmalarını sürdürmeleridir.”

Ahmet Billuroğlu

“2025 yılında bana güven veren hiçbir kurum yoktur. İşlerimizi hiçbir yerde çözüme kavuşturamıyoruz. İşlerimizi yürütemiyoruz, o yüzden güvenmiyorum. Kişilerde bile güven duyduğum kimse yok. Besleyip büyüttüklerimiz bile zenginlikten dolayı bize selam bile vermiyor. 2026 yılından beklentim yoktur. İngiliz’den aldığım üç beş kuruş bana yeter. Herkese hayırlı seneler dilerim.”

Mustafa Alioğlu

“2025 yılında bana ülkede en çok güven veren tek bir kurum var, o da askerdir. Özel kurumlarda ise Diyalog Medya’ya güveniyorum. Ülkede güvendiğim kişiler arasında ise Reşat Akar vardır. Reşat Akar’ı beğenerek takip ediyoruz. 2026 yılından beklentim, başımızda olanların toplum yararına çalışmalarıdır.”

Ahmet Öztürk Tosun

“2025 yılında bana güven veren kurumlar Cumhurbaşkanlığı, Mahkemeler ve polistir. Ülkede güven duyduğum kişiler başta ailem, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ’dır. 2026 yılından beklentim, ülkede huzurun sağlanması, Rum tarafı ile yapılan görüşmelerin artık bir sonuca varması ve çözümün sağlanmasıdır.”

Halil Güler

“2025 yılında bana güven veren özelde veya kamuda hiçbir kurum kalmamıştır. Bir tek Tufan Erhürman’dan bir beklenti içerisindeyiz, toplum olarak. Ülkede kurumlara olan güvenimizin kaybolmasının nedeni, hepsinin yalancı ve hırsız olmasıdır. 2026 yılından sağlık, huzur ve mutluluk bekliyorum.”

Hüseyin Pirene

“2025 yılında ülkede bana en çok güven veren kurumların başında polis teşkilatı geliyor. Ülkede güven duyduğum ailemden başka kimse yoktur. 2026 yılından beklentim, trafik sorununun sona ermesidir. Dayanılması zor bir trafik keşmekeşi var. Bunun sona ermesini dilerim.”

Ali İnce

“2025 yılında ülkede bana güven veren hiçbir kurum yoktur. Ne özelde ne de kamuda güven duyacağımız bir kurum kalmamıştır. Güvenimizi kaybetmemizin nedeni, siyasilerin otoriter olmamasıdır. Ülkede güven duyduğum kişiler ise Tufan Erhürman ve ailemdir. 2026 yılından beklentim, Kıbrıs sorununa yönelik bir anlaşmadır. Kendim için olmasa bile çocuklarımın geleceği için.”

Filiz Kaçakoğlu

“Bu ülkede yediğimiz ve içtiğimiz ürünlerin sağlıklı olup olmadığına çok güvenemiyorum. Birkaç gün önce bir festivale gittim, bir köfte yedim ve üç gün hastanede yattım. Kimse denetlemiyor; o nedenle güvenmiyorum. Marketten domates alıyorum ve iki günde bozuluyor. Ben de yetiştiriyorum ve buzluğa koyduğum zaman haftalarca kalıyor. Ülkenin sağlık servislerine de hiç güvenmiyorum. Kim hangi sorunla giderse gitsin, bir iğne yapıp gönderiyorlar. Ülkedeki siyasilere de hiç güvenmiyorum; kurum ve kuruluşlara da güvenimiz maalesef kalmadı.”

İbrahim Kızıl

“Yediğimiz ve içtiğimizin sağlıklı olduğuna genelde güveniyorum. Bu güne kadar bir sorun yaşamadım. Ülkenin sağlık sisteminin yeterli olduğunu düşünüyorum; ancak daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Ülkedeki siyasilere pek güvenemiyorum çünkü verdikleri kararları değiştiriyorlar veya geri çekiyorlar; o nedenle istikrar yoktur. Ülkede en fazla güven duyduğum kurum ve kuruluşlar polis ve askerdir. Bunun dışında aklıma bir kurum gelmiyor.”

Ahmet Öztaç

“Ülkede yediğimiz ve içtiğimiz ürünlerin sağlıklı olduğuna güvenmiyorum çünkü herhangi bir denetleme yoktur. Ülkenin sağlık sistemine yüzde 50 güveniyorum. Ülkedeki siyasilere hiç güvenmiyorum çünkü ceplerini doldurmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Ülkede sadece polis ve askere güveniyorum; bunun dışında bir kurum maalesef yoktur.”

Mustafa Özgüven

“Ülkede yediğimiz ve içtiğimiz gıdaların tümüne olmasa da bir kısmına güveniyoruz. Burada üretilenlerin bazılarının sağlıklı olduğunu düşünüyorum ama yurt dışından gelenlerin sağlıksız olduğunu düşünüyorum. Ülkenin sağlık sistemine hiç güvenmiyoruz. Ülkede en fazla güven duyduğum pek bir kurum yoktur. Güvenimi kaybetmemin sebebi yaşananlardır. İnsanlara artık eskisi gibi güvenmemiz pek mümkün olmuyor.”

Polat Efendi

“Ülkede yediklerimiz ve içtiklerimizin sağlıklı olup olmadığı konusunda çok bir güvenim yoktur. Ülkenin sağlık servisinin elinden geleni yapmaya çalıştığını düşünüyorum. İmkanlar dahilinde bir şeyler yapılıyor; ancak bunun pek bir reklamı yapılmadığı için insanlarda güvensizlik uyanıyor. Sağlık çalışanıyım ve gözlemlediğim kadarıyla denetim eksikliği vardır. Bir de iş alanlarında bilgisizlik var. İşi bilenler yeni gelenlere aktarmıyor, yeni gelenler mi öğrenmiyor bilemiyorum. Ülkedeki siyasilere kesinlikle güvenmiyorum. Ülkede en fazla güven duyduğum kurum veteriner dairesidir.”

Işık Yaman

“Ülkede yediğimiz ve içtiğimize güveniyorum. Çok dışarıdan almıyorum çünkü köyde kendim de ekiyorum; ama almak zorunda kaldıklarımıza ne kadar güvenebiliriz emin olamıyorum. Çok fazla hastaneye gitmiyorum; ancak gittiğimde güveniyorum. Ben bu ülkede bir tek CTP’ye ve CTP’li vekillere güveniyorum. Bu ülkede en fazla polis ve askere güveniyorum.”

Şeref İn

“Ülkede yediğimiz ve içtiğimizin sağlıklı olduğuna yüzde 50 güven duyuyorum. Çok fazla güvenemiyorum. Ülkenin sağlık servislerine güveniyorum. Siyasilere de güvenim vardır. Özelde veya kamuda en fazla güven duyduğum kurum Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile sağlık sistemidir.”

Halil İbrahim Orbay

“Ülkede yediğimiz ve içtiğimiz ürünlerin sağlıklı olduğuna yönelik bir güvenim yoktur. Ülkedeki siyasilerin hiçbirine güvenmiyorum çünkü söz verdikleri hiçbir şeyi yerine getirmiyorlar; o nedenle güvenimiz kalmadı. Ülkede en fazla güven duyduğum kurumlar arasında polis ve askerdir. Onun dışında bir kuruma güvenim yoktur.”

Hasan Şişik

“Ülkede yediğimiz ve içtiğimizin sağlıklı olduğuna hiç güvenmiyorum. İlaçla yetiştirildiği ve kanser vakalarının artmasından dolayı güven duymuyorum. Sağlık sistemine hiç güvenmiyorum çünkü hastanelerde eskisi gibi ilgi yoktur. Paran varsa özele gideceksin; diğer türlü sigortalarımızı boşuna yatırıyoruz. Ülkedeki siyasilere de pek bir güven kalmadı. Seçiyoruz, seçiyoruz değişen bir şey olmuyor. Ülkede güven duyduğum kurum asker ve polistir. Onlar dışında güven kalmadı.”