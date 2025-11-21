Görevli kebapçıya gitmiş

İstanbul'da yaşamını yitiren Böcek ailesinin dört ferdine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ailenin ölümüne ilişkin otel sahibi ve çalışanı hakkında "Taksirle ölüm ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Öte yandan görevlinin kapıyı kilitleyip, kebapçıya gittiği, ailenin bir süre otelden dışarı çıkamadığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı verilen 11 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Haklarında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanan otel sahibi H.O. ile otel çalışanı R.B'ye yönelik karara Sulh Ceza Hakimliği tarafından itiraz edildi. Hakimlik tarafından şüpheliler otel sahibi H.O. ile otel çalışanı R.B. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Otel sahibi şüpheli H.O. ifadesinde ayağındaki rahatsızlıktan dolayı yaklaşık 3 aydır otele bir kez gittiğini, kendi yokluğunda otele H.D'nin baktığını, otelin ruhsatının tam olduğunu ve oteli işlettiği süre zarfında benzer bir şikayetin olmadığını ileri sürmüştü.

Hakkında tutuklama kararı çıkarılan diğer şüpheli R.B. ise ifadesinde üniversite öğrencisi olduğunu, geçimini sağlamak için 2 aydır otelde resepsiyonist olarak çalıştığını, 11 Kasım 2025'te otele gittiğinde 101 numaralı odanın kapısında bantlar olduğunu ve lobide herhangi bir koku hissetmediğini öne sürmüştü. R.B. "12 Kasım’da normal çalışacaktım ancak arkadaşımla görüşmek için hastayım diye lobide çalışan arkadaşımdan çalışmasını istedim. Ben aslında hasta değildim. Sadece arkadaşımla görüşmek için yalan söyledim. Zaten böyle bir rahatsızlığım bulunsaydı hastaneye giderdim. Olayları sonradan öğrendim" demişti.

Dışarı çıkamadılar

Öte yandan ailenin fenalaştıkları gece otelde kilitli kaldıkları ortaya çıktı.

Söz konusu anlara ilişkin güvenlik kamerası kaydına ulaşıldı.

Görüntülerde baba Servet Böcek'in otelin resepsiyonunda kilitli kapıyı açmaya çalıştığı görülüyor.

Görüntülerin devamında baba Servet Böcek'in kucağında çocuğuyla birlikte kapıya geldiği ancak kapının kilitli olması nedeniyle dışarı çıkamadığı görülüyor.

Baba Böcek'in eline aldığı eşyalarla da kapıyı kırmaya çalışması ve daha sonra kapının dışarıdan açılması da görüntülerde bulunuyor.

Söz konusu görüntülerde, yaşamını yitiren anne ise yer almıyor. Bir süre sonra kapı açılınca, aile hastaneye götürülüyor.

Olaya ilişkin soruşturma sürerken, otel çalışanı M.M.U.D.C. tutuklandı.

M.M.U.D.C., savcılıktaki ifadesinde babanın dışarı çıkamadığı anlarda kapıyı kilitleyip kebapçıya gittiğini söyledi.

"Kapıyı kilitleme amacım, otele hırsızın girmesini engellemektir." diyen otel çalışanı, "Otelde koku olduğundan dolayı aldığım yemeği yan tarafta bulunan bahçede yedim. 15-20 dakika sonra döndüğümde kapı önünde bir ambulans gördüm. Böcek ailesinin ambulansa bindiğini fark ettim." ifadelerini kullandı.

Tutuklanan otel çalışanı, olayda ihmali olmadığını öne sürdü.

