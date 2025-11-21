Başarıları taçlandırıldı

Ankara’da düzenlenen Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması’nda KKTC’den Sıla Eziç Paşa, Hazal Eziç Demirege ve Meryem Çerkez Gürtunç ödüle layık görüldü.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kadın Girişimciler Konseyi’nin açıklamasına göre; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu ile Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı işbirliğinde yapılan tö-ren, Türkiye, KKTC, Azerbaycan ve Orta Asya’daki girişimcileri buluşturdu.

Kadın İstihdamını En Çok Artıran Şirket Ödülü, Eziç Restaurants ve Volâ Coffee adına Sıla Eziç Paşa ve Hazal Eziç Demirege’ye verildi. En Hızlı Büyüyen Kadın Girişimci Ödülü ise Korineum Golf & Beach Re-sort’u temsilen Meryem Çerkez Gürtunç’a takdim edildi.

KTTO Kadın Girişimciler Konseyi Başkanı Eda Kervanlı, KKTC’li kadın girişimcilerin uluslararası alanda görünür olmasının gurur verici olduğunu belirterek, kadınların güçlenmesinin ekonomiyi ve toplumu da güçlendirdiğini ifade etti.

