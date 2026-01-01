Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla yayınlanan video mesajında, “Doğu Akde-niz'de ülkemizin ve Kıbrıs Türk halkının çıkarlarına yönelik artan tahrik ve tehditleri yakından takip edi-yoruz. 'Mavi Vatan'da ne emrivakiye ne yan kesiciliğe ne de korsanlığa asla göz yummayacağımızın bilinmesini istiyorum." dedi.

Erdoğan, geride bırakılan senede hem ülkede hem de dünyada önemli gelişmelerin yaşandığına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'de bizim de katkımızla sağlanan ateşkes, İsrail'in tüm ihlallerine rağ-men Gazzeli kardeşlerimizin sağduyusu sayesinde halen sürmektedir. İsrail'in saldırılarının durması, Gazze'ye insani yardım girişinin hızlanması ve yeniden inşa çalışmalarının başlayabilmesi için yoğun çaba içindeyiz. Çoğu çocuk ve kadın 71 bin kardeşimizi şehit edenler adalete hesap verene kadar sin-meyecek, susmayacak, soykırımı asla unutturmayacağız. 5'inci yılına girecek Rusya-Ukrayna savaşının bir an evvel adil ve kalıcı bir barışla noktalanması için de girişimlerimizi sürdürüyoruz. Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kıbrıs Türk halkının çıkarlarına yönelik artan tahrik ve tehditleri yakından takip ediyoruz. 'Mavi vatan'da ne emrivakiye ne yan kesiciliğe ne de korsanlığa asla göz yummayacağımızın bilinmesini istiyorum." diye konuştu.

