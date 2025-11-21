‘Kronos’ yatağı hazır

Enerji konferansında konuşan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis; 2027 yılında “Kronos-Damietta” altyapısı aracılığıyla ilk “Kıbrıs” doğal gazı ihracatının gerçekleşeceğini söyledi. Hristodulidis, böyle bir gelişmenin Güney Kıbrıs’ı Avrupa enerji haritasına dahil edeceğini dile getirdi.

Hristodulidis’in konuşmasının ana noktasının Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasındaki elektrik bağlantısı olduğunu da yazan gazete, Hristodulidis’in elektrik bağlantısıyla ilgili olarak Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le istişare içerisinde teknik ve ekonomik verilerin güncellenmesinin kararlaştırıldığını söylediğini iletti.

Hristodulidis konuşmasında, şirketlerin tek yanlı olarak ilan edilen sözde Rum MEB’indeki yeni bölgelere ilişkin ilgisine de atıfta bulunarak, 26 Kasım’da enerji konusunda görüşmelerde bulunmak için Lübnan’a gideceğini de açıkladı.

10’uncu parseldeki “Pegasus” yatağında kısa süre önce yapılan keşfin Güney Kıbrıs’ın rezervleriyle ilgili tahminleri yaklaşık 20 milyar ayak küpe çıkardığını da öne süren Hristodulidis, 2026 yılında yatırım kararının alınması için “Afrodit” ve “Kronos” yataklarıyla ilgili prosedürlerin de ilerlediğini dile getirdi.

Gazeteye göre “Energean” şirketi CEO’su Mathios Rigas ise sempozyumda yaptığı konuşmada siyasi irade ve altyapıların koordineli bir şekilde geliştirilmesi gerektiğini söyleyerek, 12 ayda hayata geçirilebilecek “Kariş” sahasından Güney Kıbrıs’a yönelik boru hattı planını da ortaya koydu.

Rigas, ucuz doğal gazın elektrik üretimi ile sanayiyi güçlendireceğini de söyledi.

İsrail’in Güney Kıbrıs büyükelçisi Aviv Ezra ise konuşmasında İsrail ile Güney Kıbrıs arasındaki iyi ilişkiler ve iş birliğine değindiğini ifade ederken, “Afrodit-İsai” yatakları yanı sıra NewMed-CIPOC yeni boru hattı planındaki ilerlemeye işaret etti.

