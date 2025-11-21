Dayanışma örneği

Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, balıkçılar tarafından bulunan ve sağlığına ka-vuşturulan 6 deniz kaplumbağasını Dünya Balıkçılık Günü’ne ithafen geçtiğimiz hafta boyunca doğal yaşam alanlarına uğurladı.

Deniz kaplumbağalarının Mağusa’da Firuz Denyalı, Lapta’da Şalvar Kaptan tarafından bulunduğu be-lirtildi.

Boğulma sebebi ile merkeze getirilen Firuz, Arda Bey, Niymeti Hanım, Hacı Güner, Boni ve Yusuf Kap-tan isimli yeşil deniz kaplumbağaları, Merkez’de yapılan tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşturul-du.

Deniz kaplumbağaları, Dünya Balıkçılık Günü’ne armağan olarak geçtiğimiz hafta boyunca bulundukla-rı bölgelerden doğal yaşam alanlarına uğurlandı.

Bu anlamlı gün vesilesi ile Yedidalga’dan Mağusa’ya ülkenin her bir köşesindeki balıkçı ve deniz emekçi-si ziyaret edilerek deniz ekosisteminin devamlılığının sağlanmasında ve biyoçeşitliliğin korunmasında büyük rol oynayan balıkçılara teşekkür edildi, iş birliği çalışmaları üzerine görüş alış verişinde bulunul-du.

Oldukça verimli geçen ziyaretler kapsamında Bayındırlık ve Ulaştırma Eski Bakanı İbrahim Başarır ile de bir araya gelindi.

Gönül birliğiyle çalışıyoruz

Dünya Balıkçılık Günü’nü kutlayan Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi Müdürü, Biyolog Silem Sargın Kara, şunları söyledi:

“Denizlerimizin zenginliğini korumak ve tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının yaşamını destekle-mek için gönül birliğiyle çalışıyoruz. Bu çabalar, yalnızca bir bireye yardım etmekle kalmıyor; türlerin geleceğine ve deniz ekosisteminin dengesine de önemli katkı sağlıyor. Balıkçı dostlarımızın bu sürece gösterdiği gönüllü katkı, denizlerimizi koruma konusunda oluşturduğumuz ortak çabanın en güçlü dayanağıdır. Onların duyarlılığı ve işbirliği sayesinde ortak çabamız daha da güçleniyor. Dünya Balıkçılık Günü vesilesiyle, denizlerimizin yarınları için birlikte emek verdiğimiz tüm balıkçı dostlarımızın gününü kutluyor, gösterdikleri özveri için içtenlikle teşekkür ediyorum.”





