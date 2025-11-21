Destek talep edildi

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTB), mevcut koşullarda hizmet sürdürmenin mümkün olmadı-ğını ifade etti.

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği, yazılı açıklamasında, uyarılarına ve taleplerine rağmen sektörün gerekli desteği alamadığı, karar mercileri tarafından yok sayıldığı savunularak, “Bu ülkenin ulaşım yü-künü omuzlayan bir sektörün kendini hatırlatmak zorunda bırakılmasından rahatsızız” denildi.

Yetkililere “Sektörün sesini duyun, sorunlarımızı görmezden gelmeyin, bizi daha fazla zora sokmayın” ifadesiyle seslenen Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği, artışın çözüm olmadığını ancak toplu taşımaya hiçbir desteğin sağlanmadığı mevcut şartlarda tarife güncellemesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Akaryakıttaki sürekli artış, yedek parça, bakım, sigorta, personel giderleri ve genel işletme maliyetleri-nin yükselmesi nedeniyle uzun süredir ekonomik baskı altında olduğunu belirten Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği, tüm ürün ve hizmetlere düzenli zam yapılırken, toplu taşımacılığın 14 aydır aynı seviyede tutulduğunu, öğrenci taşımacılığına 2024 fiyatlarıyla devam ettiğini kaydetti.

Başbakan’ın tüm sektörlere 150 milyon TL’lik destek paketi açıkladığını ancak yıllardır en çok zorlanan ve desteğe en çok ihtiyaç duyan toplu taşımacılık sektörüne hiçbir destek ayrılmadığının savunulduğu Toplu Taşımacılar Birliği açıklamasında, “Bu durum, sektörümüzün yıllardır görmezden gelindiğinin en açık göstergesi” ifadelerine yer verildi.

