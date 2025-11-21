‘Büyük bir suç işlendi’

Abdullah SUİÇMEZ

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde yaşanan sahte diploma skandalıyla ilgili yargı süreci devam ediyor.

Okulun direktörü Serdal Gündüz ve asistanı Amir Shakerifard yargılanarak, hapse mahkum edilirken, vatandaşlar sahte diploma alanların da adalet önünde hesap vermesi gerektiğini vurguluyor.

Vatandaşlar, sahte diplomaların ülkenin eğitim sistemine ve üniversitelerin saygınlığına büyük zarar verdiği ifade etti. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, emek harcayan öğrencilerin haklarının gasp edildiğini de söyledi.

Ne dediler..?

Suzan Konti

“Zeki çocuklar var, büyük emek verip, üniversiteyi bitiriyor, master yapıyor, bazıları da havadan diploma alıyor. Bu büyük bir haksızlıktır ve kesinlikle cezalandırılmalıdır.”

Vedia Civan

“Okumadan diploma alınır mı? Sahte diploma okumadan alınan diplomadır. Okumadan diploma alan insanın kimseye faydası da olmaz.”

Özgay Soyatlı

“Eğer adalet varsa sahte diploma alanlar ve verenler cezasız kalmamalı. Çünkü herkes bu diplomaları almak için maddi ve manevi olarak emek veriyor. Bu şekilde bir adaletsizlik oluşuyor. Eğer yaptıysa kesinlikle ceza verilmelidir. Özellikle üniversitelerimizin saygınlığını ve itibarını zedeliyor. Bu tip olaylar, zeki ve çalışkan insanların olduğu güzel adanın kötü anılmasına neden oluyor.”

Serhat Apakgün

“Sahte diplomayı alan da suçlu, veren de suçludur. Bana göre, bu sahte diplomayı kabul edip alanın suçu daha ağır olmalı. Daha büyük ceza alması gerekir. Genel bir kanıya göre, üniversiteler güvenilirliğini kaybetti. Herkes gelip hiçbir şey yapmadan para vererek üniversiteden mezun oluyor imajı oluştu. Diplomayı haksız yere alanlar da kendilerine haksız kazanç sağladı; mevki, maaş veya farklı bir statü için kullandılar.”

Doğu Yavuz

“Zorlu koşullarda eğitim görenlerin hakkı yenmiştir. 10 yılını verip üniversite okuyan da var, okumadan diploma alıp bir yere yerleşen ve mevki sahibi olan vatandaş da var. Devletin sahte diploma konusunda araştırmalarına devam etmesi gerekir.”

Göktürk Ötüken

“Son bir buçuk iki yıldır üniversitelerimizin sahte diploma yüzünden kamuoyu önünde tartışılması ve olayın patlak vermesi, üniversitelerin saygınlığını yitirmesine neden oldu. Sahte diploma nedeniyle öğrenci sayısı da azaldı. Üniversite sayılarının artırılmasından ziyade eğitim kalitesinin ve gelen öğrenci kalitesinin artırılması gerekir. Üniversitelerin denetlenmesi şarttır. Denetim olmazsa, son yaşanan sahte diploma olaylarını yaşamaya devam ederiz. Eğer denetleme olmazsa ülkemizin eğitim adası imajı daha da kötüye gider.”

Hamit Karahüseyin

“Sahte diploma olayına karışanlara daha çok ceza verilmesi gerekir. Ülkemizde sahtelik maalesef çok. Sahte diploma olayı, mesleğine göre her türlü sahteliğe sahiptir.”

Sevda Erkanat

“Sahte diploma çok büyük zararlar verir. Üniversiteler güvenirliğini yitirir. Bundan sonra gelecek öğrenciler adaya gelmek için üniversitelere gidip gitmemeyi sorgulamaya başlayacak ve şüpheyle yaklaşacaklar.”