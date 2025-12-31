Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile gerçekleştirdiği ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Mahmud’u İstanbul’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye-Somali ilişkilerinin köklü, tarihi ve kültürel bağlara dayandığını vurguladı.

Erdoğan, 2026 yılında Türkiye ile Somali arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 60’ıncı yılının idrak edileceğini belirterek, bu sağlam temel üzerinde ilişkileri geliştirmeye ve Somali’nin güvenlik ile istikrarına destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Erdoğan, Somali ile enerji alanındaki işbirliğinin giderek güçlendiğini belirtti. Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Somali deniz alanlarında 9 ay süren araştırmalar yürüttüğünü hatırlatan Erdoğan, 4 bin 465 kilometrekarelik saha üzerinde yapılan çalışmaların Somali tarihinde bir ilke imza attığını söyledi. 2026 yılında sondaj faaliyetlerine başlanacağını ve bu çalışmaların Somali halkının refahına katkı sağlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin filoya iki yeni derin deniz sondaj gemisi eklediğini ve bunların “Çağrı Bey” ile “Yıldırım” olarak adlandırıldığını açıkladı. Gemilerden birinin Somali açıklarında, diğerinin ise Karadeniz’de görev yapacağını belirten Erdoğan, “Çağrı Bey ve Yıldırım’ın da eklenmesiyle dünyanın 4’üncü büyük sondaj filosuna sahip olduk” dedi.

Somali’nin toprak bütünlüğüne destek

Erdoğan, İsrail’in Somaliland’ı tanıma kararını gayrimeşru ve kabul edilemez olarak nitelendirerek, “Somali’nin birlik ve bütünlüğünün her şart altında muhafazası bizim için öncelikli meseledir” ifadelerini kullandı. Erdoğan, İsrail’in bu kararının bölgedeki istikrarı tehdit ettiğini, Mısır, Suudi Arabistan, Avrupa Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi’nin de kararı reddettiğini hatırlattı.

Erdoğan, ilkesel bir tavır sergilediklerini vurgulayarak, “Çözüme hizmet etmeyen her adım sorunu derinleştirir. Somali Federal Cumhuriyeti ve Somaliland bölgesinin geleceğine ilişkin kararlar, tüm Somalililerin iradesini yansıtacak şekilde alınmalıdır. Biz, Somali’nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini kararlılıkla desteklemeye devam edeceğiz. Somali halkının da birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğine yürekten inanıyoruz” dedi.

