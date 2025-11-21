9 ayda 27 bin 31 adet

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 479 bin kayıtlı araç bulunduğunu, bunların yaklaşık 300 bininin sigorta ve seyrüseferinin aktif olduğunu söyledi.

Bakan Arıklı, son 9 ayda 27 bin 31 aracın yeni plaka aldığını açıkladı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde 2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı görüşmeleri devam ediyor.

İlk olarak 4 milyar 586 milyon 923 bin TL’lik Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın bütçesi ele alındı. Bütçe görüşmesinde yapay zekâ destekli kameralar, trafik kazaları, araç sayıları ve birçok konu gündeme geldi.

Şu an sadece hız tespiti yapılıyor

İlk sözü alan Komite Başkan Vekili Salahi Şahiner, sökülüp takılan kameralarla ilgili teknik dokümanlar ve teknik kapasite konusunda bilgi talep etti.

Soruları yanıtlayan Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın, kameraların 2023 yılı içerisinde Türkiye ile KKTC arasındaki mali iş birliği protokolü kapsamında hibe edildiğini söyledi.

Aydın, kameraların şu an sadece hız tespiti yaptığını ancak yasal düzenlemelerle diğer özelliklerin de devreye gireceğini kaydetti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da söz alarak, trafik cezalarında yaklaşık yüzde 40 oranında kayıp bulunduğuna işaret ederek, yapay zekâ destekli yeni kameralarla cezaların anında sınır kapılarına ve telefonlara gönderildiğini belirtti. “Devletin ciddi zarara uğradığı bir tablo vardı” diyen Arıklı, sistemin ceza kayıplarını azaltacağına işaret etti.

Candan: Kameraların çalışıp çalışmadığını vatandaş bilmiyor

CTP Milletvekili Armağan Candan, kameraların çalışıp çalışmadığı konusunda kamuoyunun yeterince bilgilendirilmediğini belirtti.

Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın ise sistemin çalıştığını ve kameralar üzerindeki ışıkların herhangi bir anlam taşımadığını söyledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da yeni kameraların eski sistemin işlevini sürdürdüğünü ifade etti. Trafik cezalarının çok yüksek olduğuna dair şikayetlere de değinen Arıklı, cezaların kademeli artırılması ve sigara cezalarına ilişkin düzenleme yapılması yönünde yasal çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

Vekiller sorular yöneltti, eleştirilerde bulundu

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars da, eski kameraları takan şirketin mali zarara uğratıldığına dair Sayıştay Başkanlığı’na şikayet yaptığını söyledi.

CTP Milletvekili Ongun Talat ise, kameraların kalibrasyon süresinde ekstra cihazlar alınması gerektiği, aksi halde ölçüm hatası vereceği yönündeki Makine Mühendisleri Odası’nın görüşünü hatırlatarak, kalibrasyon süreçlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını sordu.

Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın da böyle bir şikayet bulunmadığını söyledi. Aydın, her cihazın kalibrasyon sürecinin ayrı ayrı yapıldığını ve kameraların kalibrasyon yapılabilmesi için gerekli belgelerle gönderildiğini kaydetti.

CTP Milletvekili Filiz Besim, trafik kazalarında yaşanan artışa değinerek, sorulan sorulara verilen yanıtlarda dile getirilenlerin uygulamaya geçirilmediğini söyledi.

Politikada istikrarsızlık ve kararların sonuçlandırılamaması nedeniyle ilerleme sağlanamadığını belirten Besim, 3 yıl geçmesine rağmen ehliyet sınavı kitapçığının hala hazırlanmadığını hatırlattı.

Uyuşturucu testleriyle ilgili de soru yönelten Besim, bu konuda verilen sözlerin karşılığını görmek istediklerini ve testlere ilişkin net yanıt beklediğini ifade etti.

CTP Milletvekili Filiz Besim’in uyuşturucu testleri ve trafik eğitimlerine ilişkin sorusunu yanıtlayan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, uyuşturucu konusunda hassas olduklarını ancak bu alanda Bakanlığın yetkisi bulunmadığını, konunun Sağlık Bakanlığı ile Polis Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğunda olduğunu söyledi.

Kürşat, trafikteki araç sayısına ilişkin soru yöneltti

CTP Milletvekili Fide Kürşat, trafikteki araç sayısına ilişkin soru yöneltti. Soruyu yanıtlayan Bakan Arıklı, 479 bin kayıtlı araç bulunduğunu, bunların yaklaşık 300 bininin sigorta ve seyrüseferinin aktif olduğunu söyledi. Arıklı ayrıca, son 9 ayda 27 bin 31 aracın yeni plaka aldığını açıkladı.

Bakan Arıklı, Kuzey Çevre Yolu’nun düzenlenmesi gerektiğini ancak bütçe yetersizliği nedeniyle birçok noktada sponsor desteğine başvurduklarını, standartlar belirlenerek kurumların yol aydınlatma çalışmalarını üstlendiğini ve yapılan düzenlemelere kendi isimlerini verdiğini aktardı.

Ercan Havalimanı’yla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Arıklı, ücretlere yönelik şikâyetler bulunduğunu, park ücretlerini örnek göstererek ödenen tutarların yarısından fazlasının devlete aktarıldığını söyledi.

Aydınlatma eksikliği konusunda ise malzeme desteği sağlandığını belirten Arıklı, toplu taşımada ise belirli bir aşamaya geldiklerini ve uygulama noktasına yaklaşıldığını vurgulayarak trafik yoğunluğunu azaltmanın en etkili yöntemlerinden birinin toplu taşıma olduğunu ifade etti.

Trafik ve yol güvenliğinde ciddi bir vizyon eksikliği var

Komite Başkan Vekili Salahi Şahiner ise, yurt dışından gelen paketlerin Türkiye üzerinden geri gönderildiğini hatırlatarak, geçen yıl yapılan görüşmelerde çözüm önerileri ortaya konduğunu ve bu konuda bir adım atılıp atılmadığını sordu.

Posta Dairesi Müdürü Yakup İskender de, Türkiye PTT ile görüşüldüğünü, destek talep ettiklerini ancak PTT’den “yapılması mümkün değil” yanıtı aldıklarını ifade etti. İskender, Şahiner’in önerisi üzerine bu konuda Ticaret Bakanlığı ile ortak bir çalışma yapılabileceğini de söyledi.

Mal ve Hizmetler Hakem Heyeti’ne ilişkin bilgi talep eden Şahiner’in sorusunu yanıtlayan Bakan Erhan Arıklı, bilirkişilerle görüşmeler yürüttüklerini kaydetti.

Komitede ayrıca taş ocaklarıyla ilgili konular da ele alındı.

CTP Milletvekili Sami Özuslu, trafik ve yol güvenliğinde ciddi bir vizyon eksikliği bulunduğunu belirterek bunun için kapsamlı bir vizyon çalışması yapılması gerektiğini dile getirdi.

KKTC’de atılan adımların “günübirlik” nitelikte olduğunu dile getiren Özuslu, Dağ Yolu projesinin bir kopyasının kendisine verilmesini talep etti.

Bütçe oyçokluğuyla onaylandı

Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesini 4 milyar 586 milyon 923 bin TL olarak oyçokluğuyla onayladı.

Komite, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2026 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısına da 426 milyon 195 bin TL olarak onay verdi.

Komite toplantısında, bütçeler dışında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan “Fiber Dönüşüm Protokolü” kapsamlı bir şekilde konuşuldu, milletvekilleri protokole yönelik eleştiri ve sorular yöneltti. Verilen cevaplarda, projenin, hayat bulmasıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin fiber optik altyapısının geliştirileceği, bir yıl içerisinde 150 bin hanenin, yüksek hızlı Avrupa standartlarında fiber internet altyapısına en düşük maliyetle kavuşturulmasının amaçlandığı kaydedildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, komitenin bütçeleri onaylamasının ardından milletvekillerine teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2025, 09:51