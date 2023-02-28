31 bin 800 konut ve iş yeri sigortalı

Ömer KADİROĞLU

KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Başkanı Raif Çukurovalı, Türkiye’de meydana gelen deprem sonrasında vatandaşların sigorta kapsamını genişletmek için bilgi aldığını söyledi. Çukurovalı bugün itibarıyla 31 bin 800 konut ve iş yerinin depreme karşı sigortalı olduğunu belirterek; bunun oldukça düşük bir rakam olduğuna dikkat çekti.

Çukurovalı “Türkiye’de yaşananlardan sonra KKTC’de deprem sigortası yaptıranların sayısında dikkat çekici bir artış var mıdır?” sorusuna “Bazıları sadece bilgi alıyor, bir kısım insan da sigorta poliçesini genişleterek deprem riskini de ilave ediyor” yanıtını verdi. Çukurovalı; depreme karşı sigortalı konut sayısının 21 bin 200, iş yeri sayısının da 10 bin 600 olduğunu kaydetti.

Gelişmiş ülkelerde sigortaya çok önem verildiğini belirten Çukurovalı, şunları söyledi:

Sigorta önce bireylerin, kurum ve kuruluşların özelde, genelde ise tüm ülkenin ihtiyacı olan bir durumdur. Tüm varlıklarının tek güvencesi sigortadır. Bu nedenle sigortaya gerekli önemin verilmesi gerekiyor. Sigorta gelişmeden ticaret ve ekonomiler büyüyemez. Bu nedenle sigorta sektörünün önemi okullarda anlatılmalı ve geliştirilmelidir. Ancak ülkemizde sigorta sektörüne gerekli önem verilmiyor ve bu nedenle sigorta sektörü KKTC’de çok gelişmiyor. Hükümetin doğal afetler karşısında üzerindeki yükü atabilmesi için sigorta sektörüne önem vermesi, geliştirmesi ve desteklemesi gerekiyor. Biz sigortacılar birliği olarak elimizden geldiğince bu yönde çalışmalar yapıyoruz devletin önümüzü açması gerekiyor. Bazı sigorta kısımlarının zorunlu hale getirilmesi gerekiyor ki vatandaşlar da o kısımlara meyilli olsun.”

Sadece araç sigortası zorunlu

Çukurovalı, Kıbrıs’ta şu anda sadece araç sigortasının zorunlu olduğunu dile getirdi. Çukurovalı, “Ülkemizde 235 bin civarı araç vardır ve bunun 80 bin civarı kasko poliçelidir. Araçlarımızın sadece üçte biri kasko poliçelidir. Bunun da nedeni halkın sigortayla ilgili bilincinin az olmasıdır” dedi. Türkiye’de meydana gelen depremin ardından KKTC halkının deprem sigortasıyla ilgili araştırmalara başladığını kaydeden Çukurovalı şöyle devam etti:

“Bazıları sadece bilgi almakla yetinirken bir kısım vatandaşımız da ya poliçelerine deprem teminatı ekletti veya yeni poliçe alma yönüne gitti. Ülkemizde sadece 38 bin bina sigortalıdır. Bu rakamın 10 bini iş yeri, 6 bini de yangın riskiyle ilgili, 21 bini de konut paket dediğimiz yani içerisinde deprem teminatı da dâhil her türlü teminatın olduğu poliçelerdir.”

Kaç konut ve işyeri var bilinmiyor

“Ülkede kaç adet konut veya iş yeri olduğu ile ilgili hiçbir birimde kayıt bulamadığını kaydeden Çukurovalı, “Bina sayısını Kıb-Tek’teki sayaç sayısı veya belediyelerin su sayaçlarından tespit etmeye çalışıyoruz. Bu tespit önemlidir. Çünkü ülkede kaç tane bina var ve bunun kaçta kaçı sigortalıdır bilgisi planlama için önem arz eder ”şeklinde konuştu.

Çukurovalı şunları ifade etti:

“Bugün deprem oldu deprem konuşuluyor. Öncesinde sel baskınları oldu o konuşuluyordu. Yarın Allah korusun fırtınalar veya yangınlar konuşuyor olabiliriz. Aslında önce sigortayı konuşmamız ve önemini vatandaşlara anlatmamız gerekiyor. Burada da devletimize çok büyük görevler düşüyor. Özellikle de bizim gibi ekonomisi çok güçlü olmayan ülkelerde, vatandaşını bir doğal afet karşısında tazmin edemeyecek durumda olan ülkelerde sigortacılığı çok öne çıkarmak gerekiyor. Biz birlik olarak şu anda Türkiye’de uygulanan Dask sigortasının burada da yapılması için çalışmalarını yürütüyoruz. Türkiye’de araçlarda kasko oranı yüzde 17-20’lerde iken, bizde bu oran yüzde 30’lardadır. Türkiye’de 20 milyon konuttan 11 milyonunun sigortalı olduğu ifade ediliyor. Bizde de sigorta zorunlu hale getirmelidir. Her şeyden önce devletin bu olayların bilincinde olması gerekiyor. Başbakan bilimsel çalışma yapacaklarını ifade ediyor. Üç tane büyük komite kuruldu. Bu komitelerin mevzuat kısmı olan komitede ben bekliyordum ki sigorta sektörü de olsun. Bu nedenle sigorta konusunda devletin ön ayak olmasını bekliyoruz.”

Sigorta lüks değil gerekli

Sigortanın vatandaşın malını güvene alması anlamına geldiğini ifade eden Çukurovalı açıklamalarını şu sözlerle bitirdi:

“Sigortaları zorunlu hale getirerek veya vatandaşları oralara teşvik ederek o sigortalar yapılırsa devletin üzerinden çok büyük bir yük kalkmış olacaktır. Vatandaşlara çağrım sigortaya gerekli önemi versinler. Sigorta lüks değil ihtiyaçtır. Vatandaşlar bir evi veya arabayı yıllarca uğraşarak veya kredi çekerek alıyor. Şuna dikkat etmek lazım eğer ben birikimlerimle elde ettiğimi kaybettiğim zaman cebimdeki ile yerine koyamayacaksam kesinlikle sigorta yapmam gerekiyor.”

Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2023, 10:21