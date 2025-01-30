Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasına ilişkin ise itfaiye raporunun sümen altı edildiğini ve soruşturmada gözaltı sayısının 28'e yükseldiğini açıkladı. Erdoğan, "Kimin sorumluluğu, ihmali varsa tekmili birden hesap sorulması için gereken neyse yapmaktan asla çekinmeyeceğiz. Bizim uhdemizde olan bir şey varsa biz soracağız." dedi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını faciasında sorumluluğu olanların gereken cezayı alacağını söyledi.

Kimsenin sorumluluktan kaçamayacağını belirten Erdoğan, "Sorumluların hepsinin adalete hesap vermesi için gereken neyse yaparken, hadsizlikler karşısında da boyun eğmeyiz." diye konuştu.

Erdoğan şunları söyledi: "Sözlerimin başında yangın faciasında yitirdiğimiz 78 kardeşimizin her birine bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Hayatını kaybedenlerin neredeyse yarısının çocuk olması yürek yangınımızı daha da artırmıştır. Onlarda bize iç yarası gönül kırgınlığı kaldı. Bir günlük milli yas ilan ettik. Milletimiz acıyı yüreğinde hissetti. Edepten nasibini almayan kimi kendini bilmezler dışında 85 milyon her daim kardeş olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

Yangının haberi bize ulaşır ulaşmaz devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Facianın tüm yönleriyle araştırılmasını sağladık. İTÜ'den farklı branşlarda 7 öğretim üyesi ile bir idare hukuku profesörünün yer aldığı 8 kişilik heyet kuruldu.

Gözaltı sayısı 28'e yükseldi. Aralarında Grand Kartal Oteli sahibin işletme müdürü belediye yetkililerinin olduğu 19 kişi tutuklandı. Otelin yangın algılıma sisteminin çalışır vaziyette olmadığı, iş yerinde acil durum ekiplerinin bulunmadığı, yangın söndürme sistemlerinin yetersiz kaldığı, otelin acil çıkış kapılarının ihtiyaca cevap verecek şekilde olmadığı tespit edilmiştir.

Müfettişlerin tespitleriyle, otelin aralık ayında belediye yetkilileri tarafından muvazaalı bir şekilde geri çektirilmek suretiyle sümen altı edilen kusurlarına ilişkin rapor büyük ölçüde örtüşmektedir. Belediye başkanı koltuğunda otuıran şahsın 'İtfaiye müdürü korkmuştur.' diyerek meşrulaştırmaya çalıştığı skandalın üzerinde hassasiyetle durulmalıdır. İnanıyorum ki soruşturma sürecinde bu başvuruyu geri çekme tüm boyutlarıyla araştırılacak, karanlık noktalar aydınlatılacaktır. En küçük şüphe izi kalmadan, ince detayına kadar facianın araştırılmasını ve sorumlularının ortaya çıkarılmasını temin edeceğiz. Sorumluluğu olan kim varsa hesap vereceği yer sosyal medya mecraları değil, bağımsız ve tarafsız Türk mahkemeleridir.

Kimse sorumluluktan kaçamaz, adalet tecelli edecek. Kimin sorumluluğu, eksiği ve ihmali varsa tekmili birden hesap sorulması için gereken neyse yapmaktan asla çekinmeyeceğiz. Bizim uhdemizde olan bir şey varsa biz soracağız. Cazgırlıkla kimse sorumluluktan kaçamaz. Sorumluların hepsinin adalete hesap vermesi için gereken neyse yaparken, hadsizlikler karşısında da boyun eğmeyiz.”

Erdoğan, Hamas heyetini kabul etti

Bu arada Erdoğan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş'i ve Hamas heyetini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız

Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş'i ve Hamas heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde, Türkiye'nin, Gazze'deki gerçekleri anlatmayı sürdüreceğini, ateşkesin ikinci, üçüncü aşamalarının başarıyla tamamlanmasını temenni ettiğini söyledi.

Erdoğan, Hamas'ın 471 gün boyunca verdiği mücadelenin direniş ruhunun kaybolmayacağını bir kez daha gösterdiğini belirtti.

