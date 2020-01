‘Hukuka uyulmuyor’

Gezi Davası’nın sanıklarından iş adamı Osman Kavala’nın avukatı Koyuncu "AİHM kararı kesinleşmeden Osman Kavala'yı mahkum etmek istiyorlar" dedi.

Bianet’e konuşan Osman Kavala’nın avukatı İlkan Koyuncu “Mahkemenin artık hukuka, kanunlara uymak gibi bir amacı yok. Tek derdi AİHM kararı kesinleşmeden karar vermek” dedi.

İnsan hakları savunucusu ve iş insanı Osman Kavala’nın tutuklu, 15 kişinin tutuksuz yargılandığı Gezi Davası’nın ilk altı duruşmasında mahkeme Osman Kavala’yı tahliye etmedi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Osman Kavala hakkında 10 Aralık’ta verdiği “derhal serbest bırakılmalı” hükmüne rağmen yerel mahkemenin Osman Kavala’yı mahkum etmek için ciddi bir caba içerisinde olduğunu dile getiren Kavala’nın avukatlarından İlkan Koyuncu “Mahkemenin artık hukuka, kanuna uymak gibi bir amacı yok” dedi. İki duruşma arasındaki sürenin kısalmasıyla ilgili de görüşlerini dile getiren Koyuncu şöyle devam etti:

Mahkeme heyeti kimseyi dinlemiyor

“Bundan sonraki süreci göreceğiz. Mahkeme Osman Kavala’yı mahkum etmek için ciddi bir çaba içerisinde. Zannediyorum ki mahkemeye ‘AİHM kararı kesinleşmeden ne yap et karar ver’ denmiş.

“Mahkemenin artık hukuka, kanuna uymak gibi bir amacı yok. Tek derdi AİHM kararı kesinleşmeden yani 10 Mart olmadan karar vermek. O gün duruşması, celsesi olmasa bile mahkeme arasında kararını verebilir. Çünkü bu kadar odaklanılmış, plan yapılmış gözüküyor.

“Daha önce 3 -3,5 ay sonraya gün veren mahkeme heyeti artık 10 - 15 günde bir duruşma yapmaya başladı ve duruşmada hiç kimseyi dinlemiyor. Dinlediği tanığın kimlik bilgileri yanlış, Murat Papuç diye biri yok. Bu kadar bariz bir şey ki, en azından o kişiyi mahkemenin tekrar çağırması lazım. Çünkü Murat Papuç denilen adam Murat Papuç değil. Soyadı değiştirilmiş adamın. Kimlik bilgileri farklı olan birisinin beyanını kapılı kapılar ardından almışsın ve tekrar çağrılmasını istediğimizde dinlemiyorsun.

"Kavala'yı, bir an önce mahkum etmek istiyorlar"

Bütün bu çaba, koca hukuk sisteminin uğraştığı tek şey Osman Kavala’nın tahliye olmaması. Bütün ülkenin hukuk sistemi şu an bununla uğraşıyor. Artık tahliye olmamasını, delili filan geçtik. Ne olursa olsun Osman Kavala tahliye olmasın diyorlar. Mahkeme Başkanı alenen yalan söylüyorlar, Adalet Bakanlığı’ndan Osman Kavala’nın AİHM kararının kesinleşmediğine ilişkin yazı geldi diyor. Bunu gelen evrak arasında okuyor. Bu tamamen yalan. Böyle bir yazı yok. Adalet Bakanlığı hiçbir zaman karar kesinleşmedi diye mahkemeye yazı göndermez. Ona rağmen böyle bir yazı varmış gibi acele ediyorlar ama dediğim gibi hukuki olmak, meşru olmak gibi bir amaç olmadığı için Osman Kavala’yı, bir an önce mahkum etmek istiyorlar.

"AİHM kararı kesinleşmeden mahkum edecekler"

“Bunlara rağmen sanki dosya tamamlanmış gibi, savcı nasıl olabiliyor da mütalaa verebiliyor. O kadar belli ki ne olduğu. Artık biz hukuka uyalım, kararımız sağlam olsun, temelli olsun, delilli olsun gibi bir düşünceleri yok. Tek bir tane amaç var o da Osman Kavala’yı AİHM kararı kesinleşmeden önce (10 Mart) mahkum etmek.

“10 Mart’a kadar Osman Kavala’yı mahkum ederlerse eğer ‘Osman Kavala artık tutuklu değil. Hakkında verilmiş bir mahkeme hükmü var, dolayısıyla AİHM hükmü artık uygulanmaz’ diyecekler ve tahliye etmeyecekler.

“Velev ki bir şey oldu, duruşma uzadı. O zaman celse arasında mahkumiyet kararı verir bu mahkeme. Çünkü o kadar mahkeme olmaktan uzak.