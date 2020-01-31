Corona kabusu dünyayı sardı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs salgını nedeniyle ölü sayısı 170'e yükseldi. Corona virüsü son olarak Tibet'e de sıçradı. Böylece 1,4 milyar insanın yaşadığı ülkenin bütün bölgelerine virüs bulaştı. Dünya Sağlık Örgütü virüsün görülmediği ülkelerin alarmda olması gerektiğini açıkladı. "Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durum" ilanı konusunu yeniden görüşmek için toplandı.

Rusya, Çin’le sınırını kapatma ve Çin vatandaşlarına vize sınırlaması getirme kararı aldı. Google, Çin'deki tüm ofislerini geçici olarak kapatacağını duyurdu.

Çok sayıda havayolu firması Çin'e olan uçuşlarını askıya aldı.

Diğer taraftan, Çin Futbol Federasyonu, Süper Lig'in başlama tarihini erteledi.

Hubei eyaletine bağlı 17 kentte yaşayan yaklaşık 50 milyon kişi tecrit altında. Yeni tip corona virüs Çin dışında da yayılmaya devam ediyor.

Rusya Çin’le sınırını kapatıyor

Rusya, Çin’le sınırını kapatma ve Çin vatandaşlarına vize sınırlaması getirme kararı aldı. Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, başkent Moskova’da gerçekleştirilen kabine toplantısında, yeni tip corona virüs sebebiyle alınacak önlemleri değerlendirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada, salgın nedeniyle Çin vatandaşlarına yönelik elektronik vize uygulamasının geçici bir süreliğine durdurulduğunu kaydetti.

Belçika'dan Çin turlarını iptal

Belçika'daki seyahat acenteleri, Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı alarma geçiren yeni tip corona virüs salgını nedeniyle Çin'e yapılacak turları iptal etti. Belçika'da 70 civarında tur operatörünün Çin seyahatleri sunduğu anımsatılan açıklamada, "Üyelerimiz, Çin'e olan ziyaretlerini iptal etmeye başlayacak" denildi. Karar çerçevesinde seyahat acenteleri, müşterilerine para iadesi veya alternatif seyahat seçenekleri sunacak.

Dünya Çin’e uçuşları durduruyor

Salgın nedeniyle uçuşlarını askıya alan havayolu firmalarının sayısı da artıyor. Salgın nedeniyle başta British Airways, Lufthansa Group, Air Canada ve İsrail hava yolları El Al olmak üzere çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e yapılacak uçuşları askıya aldı.

Avrupa'da üç hava yolu şirketi, Çin'e uçuşlarını durdurdu. Fransız Hava Yolu şirketi Air France'dan yapılan açıklamada, Çin'e karşılıklı tüm uçuşların 9 Şubat'a kadar askıya alındığı belirtildi. Pekin ve Şangay'dan Fransa'ya dönmek isteyen yolcular için bazı özel seferlerin düzenleneceği kaydedildi.

Danimarka, İsveç ve Norveç'in ortakları arasında yer aldığı İskandinav Hava Yollarınca (SAS)yapılan açıklamada da Pekin ve Şangay seferlerinin 9 Şubat'a kadar durdurulduğu ve 2 kent için de 9 Şubat'a kadar bilet satılmayacağı bildirildi.

İspanya'nın eski ulusal hava yolu şirketi Iberia'dan yapılan açıklamada da Çin'de tek uçuş noktası olan Şangay seferlerinin şubat ayı boyunca askıya alındığı belirtildi. Alman havayolu şirketi Lufthansa da Çin'e düzenlediği tüm uçuşları 9 Şubat'a kadar iptal etti.

Çin Süper Ligi'nin başlama tarihi ertelendi

Çin Futbol Federasyonu, ülke genelinde etkili olan yeni tip corona virüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Süper Lig'in başlama tarihini erteledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (2019-nCoV) salgını sonrasında Çin'de bulunan personel ve sivil vatandaşlarını ülkeden tahliye ettiklerini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, ABD vatandaşlarına Çin ve özellikle Vuhan bölgesine gitmemesi uyarısında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2020, 12:50