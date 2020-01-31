Gözler mahkemede

Suna ERDEN

Dokunulmazlığı kaldırılan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün ile Demokrat Parti’nin (DP), Cumhuriyet Meclis’i aleyhine Anayasa Mahkemesi’nde açtığı dava dün sabah görüşüldü.

Tarafların dinlendiği dava karar için süresiz ertelendi.

Özgürgün dünkü duruşmaya da gelmezken, 2019 yılı Eylül ayından beri yurt dışında olduğu belirtildi. Özgürgün’ün avukatı, müvekkili hakkında verilen kararın Anayasa’ya aykırı olduğunu savundu.

Savunma: Anayasaya aykırı

Cumhuriyet Meclisi'nin, "Hüseyin Özgürgün'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına" ilişkin kararının durdurulması adına açılan davada dün iddia makamı ile savunma hitaplarını yaptı.

Davada Başsavcılık adına Başsavcı Yardımcı Muavini İlter Koyuncuoğlu, DP ile Özgürgün için de avukatlar Serhan Çınar ile Şefik Aşçıoğulları hazır bulundu.

Avukat Serhan Çınar, bir milletvekilinin topluma hizmet etmekle görevli olduğunu, yasama çalışmaları yaptığını, Mecliste sorumlulukları bulunduğunu söyledi. Kararın Anayasa’ya aykırı olduğunu ifade eden Çınar, yürütmesinin durdurulmaması halinde UBP Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün tutuklanıp, yargılanacağını, telafisi imkânsız zarara uğrayacağını savundu.

Başsavcılık: Eninde sonuna yargılanacak

Başsavcı Yardımcı Muavini İlter Koyuncuoğlu da kararın Anayasa’ya aykırı olmadığını belirtti. Davada Özgürgün’ün dokunulmazlığı ile ilgili oylamayı yapan komisyonun tutanaklarını okuyan Koyuncuoğlu, daha sonra hitabını yaptı.

Koyuncuoğlu, Özgürgün’ün eninde sonunda yargılanacağını belirterek, “Anayasaya aykırı bir durum yok. Özgürgün gelip yargılanacak. Ceza alması halinde infazı milletvekilliği bitince uygulanacak. En sonunda aleyhine getirilen suçlamalardan yargılanacak” dedi.

Koyuncuoğlu, yasama dokunulmazlığının amacının vekillerin görevlerini yerine getirmesi, baskı altında olmadan işlerini yapabilmesi için olduğunu, kısaca normal vatandaştan yargılanma açısından bir ayrıcalık sunmadığını ifade etti. Başsavcı Yardımcı Muavini İlter Koyuncuoğlu, dokunulmazlığın suç işleyen kişiler arasında bir ayrıcalık tanımadığını söyledi.

Ara emrinin verilmesi için bir kamu yararı söz konusu olmadığını belirten Koyuncuoğlu, ayrıca Özgürgün’ün 2019 yılı Eylül ayından beri yurt dışında oluğuna dikkat çekti.

Koyuncuoğlu, ara emri talebinin ret ve iptal edilmesini talep etti. Anayasa Mahkemesi, davayı kararı okunmak üzere süresiz erteledi.