‘Biz o eli kırarız’

Yunan Milletvekili Ioannis Lagos, Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurulunun "Yunan Adalarında İnsani Durum" başlıklı oturumunda Türk bayrağını yırttı.

Avrupa Parlamentosu Lagos’un ırkçı tutumu üzerine "yaptırım süreci" başlattı. Yunan vekilin Türk bayrağını yırtması Türkiye’den sert tepki gördü. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,

AP'nin Yunan parlamenterine "Şanlı bayrağımıza uzanan eli nasıl kırdığımızı ırkçı kafalar bilir" diyerek tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Avrupa'nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin. Avrupa, İslam karşıtlığı ve ırkçılığa artık 'dur' demeli" ifadesini kullandı.

AP, yaptırım süreci başlattı

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, genel kurulda Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos hakkında yaptırım süreci başlattı.

AP Sözcülüğü Vekili Delphine Colard, sürecin AP'nin Usul Kuralları uyarınca "Cezalar" başlıklı 176'ıncı maddesine dayanarak başlatıldığını söyledi.

Sassoli'nin aynı zamanda Yunan milletvekili Lagos'a yazılı olarak bildirimde bulunduğunu aktaran Colard, "Söz konusu olaydan sonra AP Başkanı, milletvekili hakkında yaptırım sürecini başlatmıştır." ifadesini kullandı.

Yaptırımlar arasında "kınama", "2 ila 30 günlüğüne yetkilerinin askıya alınması", "AP Genel Kurulunda oy hakkının elinden alınması" ve "parlamento faaliyetlerine katılımın bir süreliğine askıya alınması" gibi seçenekler bulunuyor.

AP Raportörü Sanchez: Üzücü hadise

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, AP'de Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a tepki göstererek, "Bu üzücü hadiseyi hiçbir gerekçe haklı kılamaz" açıklamasında bulundu. Sanchez, Twitter'dan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu etiketleyerek, AP'deki Genel Kurul'da Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline tepki gösterdi.

Türkiye'nin AB'ye aday ülke olduğunun altını çizen Sanchez, "İlişkilerimiz halihazırda çok iyi olmayabilir. Ancak bu üzücü hadiseyi hiçbir gerekçe haklı kılamaz. Aşırı sağın, İslam karşıtı söyleminin Brüksel'de yeri yok" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu: O eli kırarız

Yunan vekilin Türk bayrağını yırtması Türkiye’den sert tepki gördü. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,

AP'nin Yunan parlamenterine "Şanlı bayrağımıza uzanan eli nasıl kırdığımızı ırkçı kafalar bilir" diyerek tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Avrupa'nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin. Avrupa, İslam karşıtlığı ve ırkçılığa artık 'dur' demeli" ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, konuya ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir. Avrupa'nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin. Avrupa, İslam karşıtlığı ve ırkçılığa artık 'dur' demeli. Bayrağımız her yerde şerefle dalgalanmaya devam edecek. AP'nin de bu palyaço hakkında gerekeni yapmasını bekliyoruz."

Bahçeli: Vahim bir provokasyon

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Twitter hesabından yaptığı açıklamada da Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağına yönelik saldırıya şu sözlerle tepki gösterdi:

"Brüksel’de düzenlenen AP Genel Kurulu’nda alçak bir Yunan milletvekili Türk bayrağına musallat olmuş, kalleş ve kirli elleriyle şerefli Türk bayrağını yırtmıştır. Bu namertlik skandal ötesidir, vahim bir provokasyondur. Bu rezilin cüreti necaset cüssesinden taşmıştır.

Avrupa Parlamentosu’nda Türk bayrağının yırtılmasını şiddetle kınıyorum. Şereften nasibini almamış soytarı ve ırkçı Yunan milletvekili hakkında lazım gelen bütün siyasi ve cezai tedbirlerin süratle alınmasını sabırsızlıkla ve acilen bekliyorum."

Çelik: Karaktersiz faşist

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a tepki göstererek "AP'de bayrağımıza saygısızlık yapan faşist Yunan milletvekili, sadece kendi karaktersizliğini göstermiş oldu" dedi.

Çelik, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'ın Türk bayrağını yırtmasına sert tepki gösterdi.

Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"AP'de bayrağımıza saygısızlık yapan faşist Yunan milletvekili, sadece kendi karaktersizliğini göstermiş oldu. AP'de o karaktersiz faşist, bayrağımıza yaptığı saygısızlıkla orada temsil edilen tüm milletlere saygısızlık yapmıştır.”