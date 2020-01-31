Destek sözü aldı

İtalya’nın, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki “yasa dışı” olarak nitelendirdiği faaliyetleri konusunda, Güney Kıbrıs’a verdiği desteği yinelediği belirtildi.
Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio arasında Roma’da gerçekleştirilen görüşme haberine yer verdi.
Habere göre görüşme sonrasında yapılan ortak açıklamada, her iki dışişleri bakanı, münhasır ekonomik bölgelerin ve kıta sahanlıklarının, diyalog ve uluslararası hukuk çerçevesinde sağlanması gerektiğine dikkat çekti.
Hristodulidis ve Di Maio, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbona ilişkin “yasa dışı” sondaj faaliyetlerine müdahil olan kişilerin veya sorumlular aleyhine kısıtlayıcı tedbirler statüsünü belirleyerek AB kararının hayata geçirilmesinin hızlandırılması gerekliliği üzerinde mutabık kaldılar.
Gazete, Hristodulidis ve Di Maio’nun görüşme sırasında ayrıca iki ülke arasındaki ilişkileri, Libya, mülteci sorunu Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ile enerji konularını da ele aldığını yazdı.
Habere göre her iki bakan ayrıca Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmanın “kabul edilemez” olduğu yönündeki görüşlerini de yineledi.
Ozlem ozogmen boyaci salihhin HIRSIZ ex geliniii mustafa boyacinin ex avradiiii - - 2 gün Önce - [ ] Ozlem ozogmen boyaci salihhin HIRSIZ ex geliniii mustafa boyacinin ex avradiiii - kktc nin adnan hocasi salih boyacinin buyuk kizi hortumcu hirsiz dolandirici kocanci muge boyaci denktaş kadinin ibnesidir simdi sorarsiniz kadinin ibnesi olurmu evet olur bu kadin muge boyaci denkras kadin in ibnesidir senin milletin hanimiyla cocugla ne isin var ibne kari canin cektiyse soylersin dollerdik seni mugecim ne oldu cok mu ateslendinmugecim boyaci denktas senin o atesini alicaz devletten caldigini ve sahislardan bende caldigini senin o boklu gotunden cikaracam ibne kari muge boyaci denktasmis