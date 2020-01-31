Ciddi bir  para var

Halkın Partisi (HP) Milletvekili ve Lefkoşa İlçe Başkanı Gülşah Sanver Manavoğlu, “Meclis’e girdikten sonra, bulunduğumuz hükümetlerde verdiğimiz sözleri tutmak için gerekli girişimleri her zaman yapan bir parti olduk” ifadesini kullandı.

Sürecin kolay olmadığını belirten Manavoğlu, “9 milletvekiliyle koalisyona ortak olunca verdiğiniz sözleri yerine getirebilmek de çok kolay değildir. Tek başına iktidar olmadıktan sonra değişimi sağlamak çok kolay değildir.” dedi.

Manavoğlu katıldığı bir televizyon programında, HP’nin eşit, adaletli bir ortam için bu yola çıktığını, o yolda ilerlediğini ve siyaset arenasından çekilmesi halinde ülkenin gideceği noktanın belli olduğunu söyledi.

HP Milletvekili Manavoğlu, Yerel İşgücü Destekleme Fonu’nda biriken miktara da değindi.

Fondaki paranın işçi primlerinden değil, işverenin üstlendiği primlerin birikmesiyle oluştuğunu söyleyen milletvekili, mesleki eğitimler ve yeni iş sahaları açmak için düşünülmüş bir tüzük olduğunu belirtti.

Manavoğlu, “Ciddi bir para birikmiştir. Ekonomik anlamda sıkıntılar çekiyorsak, yollarımızı yapamıyorsak, sağlıkta ilaç eksikliği gibi temel sorunlarımız varsa Yerel İşgücü Destekleme Fonu, turizm fonu, piyangolar fonu gibi kaynakları Bakanlar Kurulu değerlendirmelidir. Biriken miktarların hatırı sayılır bir kısmı ülke sıkıntılarını gidermek için kullanabilir. Bir seneliğine seferberlik ilan edilip böyle bir uygulama yapılabilir” ifadelerini kullandı.

“Bankalarda tüketici korunacak”

Manavoğlu, borç ilişkilerinde uygulanacak kuralları düzenleme yasasıyla ilgili de konuştu.

Manavoğlu, “Dörtlü hükümet döneminde tüketicilerin kredilerini düzenleyecek bir yasa tasarısı yapmak için çalışıldı. 2019’un son ayında da tamamlandı ve ‘Tüketicileri Koruma (Değişiklik) Yasa Tasarısı’ adıyla Meclis’e verildi. Tüketicinin aldığı borcun faizinin belli bir süre değişmemesini, şeffaf ve net sözleşmelerle borçlanmasını sağlayan bir yasaydı” dedi.