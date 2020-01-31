“Ambargolar altında inliyoruz”

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, KKTC'nin yıllardır ambargo ve izolasyon altında olduğunu belirterek, "Ama bizim güvencemiz ana vatanımız Türkiye. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlarımız sayesinde yapılan işbirlikleriyle turizmde belli bir noktaya geldik. İnanıyorum bu çalışmalarla daha da ileri gideceğiz." dedi.

Dünyanın dört büyük turizm fuarı arasında yer alan EMITT - Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde 24. kez kapılarını açtı.

Fuarın açılış konuşmasına Elazığ'da meydana gelen depremden büyük üzüntü duyduğunu belirterek başlayan Üstel, hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diledi.

Üstel, dünyada yaşanan sıkıntılara rağmen, Dünya Turizm Örgütünün verilerine göre turizmde her geçen gün büyük gelişmeler yaşandığını söyledi.

Üstel şöyle konuştu:

"Ne yazık ki adamızda yıllardır ambargolar altında inlemekteyiz, izolasyonlar altında kıvranmaktayız. Ulaşımda direkt uçuşlarımıza ambargo var. Ama bizim güvencemiz ana vatanımız Türkiye. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde, Sayın Fuat Oktay'ın sayesinde ve Kültür Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy sayesinde yapılan işbirlikleriyle turizmde belli bir noktaya geldik. İnanıyorum bu çalışmalarla daha da ileri gideceğiz.

Şu anda adamızda 26 bin konforlu yatağa sahibiz. Çok yakın bir zamanda 40 bin yatağı bulacağız. Bu yatırımcıların çoğu ana vatanımızdan yatırımcılar ve KKTC'nin iş adamlarından. Bugün turizmde 1 milyon 303 bin sayısını yakaladık. Turizmden cari açığın yüzde 53'nu karşılamaktayız. Buradan turizmcilerden isteğimiz KKTC'ye daha fazla önem vermeleri, daha ön plana çıkarmaları."

Bakan Üstel, en büyük pazarlarının Türkiye olduğunu vurgulayarak, sözlerini, "Ana vatanımızdaki insanlarımızın bir kez dahi olsun Kuzey Kıbrıs'ı görmelerini istiyoruz. Bağımız çok eskilere dayanıyor. Karşılıklı gidiş gelişlerle bu bağlarımızı daha da güçlendirebiliriz. Bu sayede de Kuzey Kıbrıs daha da güçlenerek dünya ekonomisindeki yerini almış olacak." diye tamamladı.