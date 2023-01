İddialı mesaj verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Muğla 3. Olağan Kongresi’nde konuştu. Başbakanlık vurgusu yapan Akşener "Ne için başbakanlığa aday olduğumu anladınız mı? Sizden istediğim şudur: Birinci parti çıkacağız ve ben de başbakan olacağım" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Ey bugünün şımarıkları, bugünün zorbaları, bugünün hırsızları, bugünün korkakları bizi iyi tanıyın, bizi iyi bilin. Biz kan kusup kızılcık şerbeti diyenleriz. İşte 2023 bütün bu şartlarda, 2023’te yapılacak o seçimi kazanmak zorunda olduğumuzu bilenleriz. Bildiğimiz için, milletimizin geleceği için bu iradeyi koymak zorunda olduğumuzu bildiğimiz için, geçmişimiz bugüne kefil olduğumuz için bu işi başaracağız” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Muğla 3. Olağan Kongresi’ne katıldı. Kongrede konuşan Akşener, özetle şunları söyledi:

“Bugün o tek adam rejiminin getirdiği, her şeyin tek adamın iki dudağı arasında olduğu ama hakkını yemeyim ya gözleri ışıltılı bir Bakan da var. Bu ışıltının emir veren de sayın Erdoğan. Her şeyin teke bağlandığı, öğretmenlerin; kadrolu öğretmen, sözleşmeli öğretmen, envayi çeşit öğretmen tuhaf tuhaf tariflerin olduğu bir Türkiye’nin olacağını gördük ve bu azirun ile birlikte biz 2017’de partimiz yoktu. Tek tek omuz omuza, her birimiz kendi cebimizden harcayarak şehir şehir gezdik. Gençlerin umutsuzluğunun ne hale geleceğini öngördük, hırsızlığın, liyakatsizliğin nasıl olacağını öngördük. Her birimiz öyle çalıştık ki sadece ben 43 il gezmişim.

'Atatürk’ümüzün ortaya koyduğu o vizyonu 21. yüzyıla taşımak'

Milletimizin refahını, insanımızın geleceğini, gençlerimizin umudunu düşünmek, o nedenle milliyetçi olmak… cumhuriyet değerlerimize inanmak… Atatürk’ümüzün ortaya koyduğu o vizyonu 21. Yüzyıla taşımak… Bizim çocukluğumuzdan itibaren getirdiğimiz mirastır bu.

Bu ucube sisteme, bu ucube sistemin tezahür edeceği tek adamlık sistemine her birimiz, hangi imkanımız varsa onu ortaya koyarak irade koyduk. Siz bu ülkenin asil evlatları, asıl unsurları ve aynı zamanda en demokrat bireylerisiniz. Her birinizle ayrı ayrı gurur duyuyorum. İYİ Parti beş yıllık bir parti olabilir. Ama İYİ Parti, ezilenin yanında, haklının yanında, haksızlığı yapanın karşısında, zulmün karşısında, zalimin karşısında duran bireylerin bireylerin kurduğu bir siyasi partidir. Onun için cesuruz.

Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2023, 04:54