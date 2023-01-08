Yıldızlar geliyor

Güney Kıbrıs’ın en büyük turizm yatırımı olan City of Dreams Mediterranean otel-casino inşaatında sona gelindi. Yapılan açıklamada tesisin kademeli bir şekilde açılacağı haber verildi.

Limasol’un yeni liman bölgesinde Çinli Melco şirketi tarafından inşa edilen 500 yataklı otelin casinoso öncelikle hizmete girecek. Yetkililer, casinonun görkemli açılış törenine dünyanın değişik ülkelerinden ünlü sanatçıların davet edildiğini belirtti.

Otel-Casino işletmecilerinde dünyanın önde gelen kuruluşları arasında yer alan Hong Kong merkezli Melco şirketinin 600 milyon Euro’luk yatırımıyla tamamlanacak olan dev turizm yatırımı sayesinde Güney Kıbrıs’ın yılda 700 milyon Euro dolayında bir gelir elde etmesi öngörülüyor.

Yatırımcı şirketin Kıbrıs İşletme Müdürü Grant Johnson yatırımın büyüklüğünü anlatırken,

500 lüks otel odasının yanı sıra villa ve apartman kompleksi, alış veriş ve eğlence merkezlerinin bulunduğunu söyledi.

Casino’da 136 oyun masası, bin 200 adet slot makinesi bulunacağını belirten işletme müdürü, halen Lefkoşa, Limasol, Larnaka ve Ayia Napa’da şube casinoların faaliyette olduğunu söyledi. İşletme müdürü, 21 yaşın üzerindeki Kıbrıslıların casinolara girişinin serbest olduğunu; adanın her iki kesiminden müşterilere ve Ortadoğu’dan gelen turistlere hizmet verileceğini kaydetti.

City of Dreams Mediterranean kompleksinde 4 bin metre karelik SPA ve 9 bin 600 metre karelik, bin 500 kişi kapasiteli konser salonu da bulunuyor.

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Rum Yönetimi başkanı Nikos Anstasiadis ve ilgili bakanların ilgi ve desteğine teşekkür eden işletme müdürü “onlar bizden daha fazla heyecan duyuyor ve otelin faaliyete başlamasını bekliyor” dedi.

City of Dreams Mediterranean kompleksinin açılışına Grammy 2021 Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden biri alan pop sanatçısı Dua Lipa, Yunanistan’ın en gözde modeli Anna Amanatidou ve daha birçok ünlü sanatçının davet edildiği bildirildi.