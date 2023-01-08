‘Bunu hak etmedim’

Ömer KADİROĞLU

Başkent Lefkoşa’daki bir ortaokulda hademe olarak görev yapan 51 yaşındaki H.S (E), yeni yıl kutlaması için okulda düzenlenen baloya gelen kız öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle ailelerin şikâyeti üzerine tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Söz konusu şahsın ve henüz soy isimleri belirlenemeyen Cahit ve Münür isimli şahısların, okula gelen öğrencilere “Üff kalçalara bak, bacaklara bak, göğüslere bak, bu akşam birinizi eve atayım mı?” demek suretiyle cinsel tacizde bulunmak suçundan mahkeme huzuruna çıkarıldığı bildirildi. 12 yaşındaki 8 öğrencinin velileri ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube’ye giderek ifade verdiği ve söz konusu şahıs hakkında şikâyetçi olduğu belirtildi. Şikâyetler üzerine Zanlı, önceki gün mahkemenin derdest emri ile tutuklanarak dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

İki kişi aranıyor

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Recep Abakan, Lefkoşa’da bir Ortaokul avlusu içerisinde 30-12-2022 tarihinde 07.50 sıralarında söz konusu okulda hademe olarak görev ifa eden 51 yaşındaki zanlının ve beraberinde bulunan soyisimleri henüz tespit edilemeyen Cahit ve Münür isimli şahısların, okulda düzenlenen yeni yıl kutlama etkinliklerine giden okul öğrencilerine yüksek sesle “üff kalçalara bak, bacaklara bak, göğüslere bak, bu akşam birinizi eve atayım mı?” demek sureti ile cinsel tacizde bulunulduğunu aktardı.

Meselenin polise 06-01-2023 tarihinde geldiğini belirten Abakan, tahkikatın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler, incelenecek kamera kayıtları ve aranan şahıslar olduğunu belirtti. Zanlının serbest kalması halinde aranmakta olan şahıslara ve alınması gereken ifadelere etki etmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu ifade eden Abakan, zanlının ilk aşamada 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

3 gün tutuklu kalacak

Mesele ile ilgili huzurunda verilen şahadeti dinleyen Kıdemli Yargıç Gökan Asafoğluları soruşturmanın selameti açısından zanlının alınacak ifadelere ve aranan kişilere etki etmemesi adına poliste üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

“Böyle bir şey yapmam mümkün değil”

Mahkemenin söz hakkı verdiği zanlı, hakkındaki iddiaları kabul etmediğini kendisinin 15 yaşında kızı, 18 ve 20’li yaşlarda iki oğlu olduğunu belirterek “Böyle bir şeyi yapmam mümkün değil. Ben bu durumu hak etmedim” diyerek kendini savundu.

