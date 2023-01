Hayırseverlere açık davet

Girne bölgesinde eğitim veren devlet okulu müdürleri, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un davetiyle bir araya geldi; görüşmede, bölge okullarının ihtiyaç ve sıkıntıları ele alındı.

Girne Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, her geçen gün artan nüfus karşısında, öğrencilerin verimli eğitim almasının daha da zorlaştığına, artan nüfus karşısında okulların alt yapı konusunda yetersiz kaldığına dikkat çekilen toplantıda, bu sorunların çözülebilmesi adına, izlenecek ilk yol haritasının çerçevesi çizildi.

Devlet okul müdürleri ile bir araya gelerek, gelecekteki iş birliklerinin ilk adımını attıklarını kaydeden Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, bölge okullarının ihtiyaçlarının an itibarı ile tespit edildiğine vurgu yaptı.

Çocuklara yapılan her katkının özelde kent, genelde ise ülke geleceğine yapılmış bir yatırım olduğunun altını çizen Şenkul, bu noktada bölge iş insanlarına, Girne Belediyesi ile dayanışma içerisinde olma çağrısında bulundu.

Şenkul, “16 okul 16 sponsor” başlığı altında gerçekleştirdiği çağrıda, “girişimimize destek olmak isteyen iş insanlarımıza, çocuklarımız adına şimdiden teşekkür ederim” şeklinde konuştu.