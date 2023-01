Erken teşhis önemli

Funda BEDİR

İlişki Uzmanı ve Aile Danışmanı Gül Konuralp, evlilik ve ilişki sağlığı konusunda çiftelere yönelik önemli mesajlar verdi. Diyalog’a konuşan Konuralp, ilişki sağlığının zihinsel ve fiziksel sağlık kadar önemli olduğunu vurguladı.

Konuralp sorularımızı şöyle yanıtladı:

Soru: Kıbrıs’ta ve Türkiye’de bir ilke imza attınız; Evlilik ve İlişki Sağlığı Kontrol (Check – Up) seansı ile ilişkilerde erken teşhisin önemini vurguluyorsunuz bunu biraz anlatır mısınız?

Yanıt: Büyük bir aşk ve sevgi ile başlayan evlikler, birliktelikler bir süre sonra rutinleşme ve sıradanlaşma yoluna girebiliyor. Bazen günlük koşuşturmalara kendini kaptıran çiftler ayrı hayatlar yaşamaya başlıyor ve aralarına bir soğukluk giriyor. Sonuç olarak birliktelikten / evlilikten beklenen doyum alınamıyor. Günler birbirine benzemeye başlıyor. İletişimde ve ilişkide özensizlik, monotonluk, duygusal ve fiziksel uzaklaşmalar yaşanıyor. Gereksiz tartışmalar, çözümsüz kavgalar çok sık tekrarlanıyor. Ve en sonunda evlilik uçurumun ucuna geliyor. Bundan sonrası çok sancılı oluyor.

Son çare olarak; İlişkisini kurtarmak isteyen çiftler uzman arayışına giriyor. Bana ulaşan danışanlarım çoğunlukla “Gül hanım acil size gelmemiz lazım yoksa boşanıyoruz” diye seanslara geliyorlar.

Seanslardan sonra; “Keşke sizi çok önce tanısaydık”, “Keşke ilk soruna, ilk engele takıldığımızda size gelseydik hiç bunları yaşamayacaktık” diyorlar.

Aslında burada sözünü ettikleri erken teşhisin önemidir.

Evlilik ve İlişki Sağlığı Kontrol Seansı çiftlerin yıllık olarak sorunlarıyla yüzleşmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. İki seans olarak yapılmaktadır. Her yıl tekrarlanmasını sağlıklı mutlu bir evlilik için tavsiye ediyorum. Çünkü sorunlar kronikleşmeden, çözümsüzlük, iletişimsizlik evliliği içten içten bitirmeye başlamadan harekete geçmek gerekiyor. Böylece erken teşhis ile sağlıklı mutlu birliktelikler yaşamak mümkün oluyor.

Soru: Evlilik / İlişki Sağlığı Kontrol ( Check-Up) seansı sadece evli çiftler için mi geçerli?

Yanıt: Hayır. İlişki Sağlığı Kontrolü her seviyedeki ilişki için yapılabilir.

Soru: Mutlu ilişkilerde neler var?

Yanıt: Sevgi, saygı, dürüstlük, güven, sabır, anlayış. Romantizm, sürprizler, cinsellik, güler yüz, hoşgörü, özlem, dokunsallık, duygusallık, tutku, iş bölümü, övgü, iltifat, fedakârlık, cömertlik. Ve çok büyük bir çaba vardır.

Soru: Son olarak ne demek istersiniz?

Yanıt: Hiç tanımadığım insanların hayatına dokunabilmek beni çok mutlu ediyor.

Herkese sağlıklı, sevgi, saygı anlayış, tutku dolu, mutlu, mümkün birliktelikler diliyorum.

Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2023, 04:55