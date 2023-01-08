‘İklim değişimi’  konusunda uyarı

Rum Meteoroloji Dairesi'nin verilerine göre; Aralık 2022'de Kıbrıs'ın birçok bölgesinde alışılmadık derecede sıcak bir ay oldu.



Athalassa Radyosonda İstasyonunda kaydedilen verilerin Aralık ayı için ortalama günlük maksimum sıcaklığın 21,4°C olduğunu gösterdiği ve bunun istasyonun kurulduğu1983 yılından bu yana Aralık ayı için en yüksek ortalama günlük maksimum sıcaklık olduğu belirtildi.



Buna ek olarak, Polis Chrysochous istasyonunda 22,7°C ile istasyonun kurulduğu ve işletildiği 1968 yılından bu yana Aralık ayı için en yüksek ortalama günlük maksimum değer kaydedilirken, Larnaka Havaalanı istasyonunda 21,2°C ile istasyonun kurulduğu ve işletildiği 1976 yılından bu yana Aralık ayı için en yüksek ikinci ortalama günlük maksimum değer kaydedildi.



Baf Havaalanı istasyonunda 21,2°C ile 1983 yılından bu yana Aralık ayı için art arda dördüncü en yüksek ortalama günlük maksimum değer (mutlak en yüksek ortalama günlük maksimum değer olan 21,7°C Aralık 2010'da kaydedilmiştir) ve Prodromos Orman Koleji istasyonunda 12,0°C ile 1958 yılından bu yana Aralık ayı için art arda dördüncü en yüksek ortalama günlük maksimum değer kaydedildi.



Aralık ayı için ortalama günlük minimum sıcaklık Larnaka Havaalanı istasyonunda 12,2°C olarak gerçekleşti; bu değer, istasyonun kurulup işletilmeye başlandığı 1976 yılından bu yana Aralık ayı için en yüksek ortalama günlük minimum sıcaklık; Polis Chrysochous istasyonunda ise 12,1°C'dir, Bu değer 1968'den bu yana Aralık ayı için en yüksek günlük ortalama minimum değer ve Orman Koleji Prodromos istasyonunda 5,7°C ile 1958'den bu yana Aralık ayı için en yüksek üçüncü günlük ortalama minimum değer kayda geçti.



Baf Havaalanı istasyonu özelinde 12,1°C ile 1983'ten bu yana Aralık ayı için en yüksek beşinci ortalama günlük minimum değer (Aralık 2010'da kaydedilen en yüksek ortalama günlük minimum değer 12.8°C) ve Athalassa Radyosonda İstasyonu özelinde ise 8,4°C ile 1983'ten bu yana Aralık ayı için en yüksek sekizinci ortalama günlük minimum değer (Aralık 2010'da kaydedilen en yüksek ortalama günlük minimum değer 9.2°C) kayıtlara geçti.



Bu arada 2022 Aralık ayı için ön yağış verilerine göre; kümülatif yağış miktarı 33,6 mm'ye veya normalin %32'sine ulaştı. Normal yağış için referans döneminin 1961-1990 iklim dönemi olduğu belirtildi.



Aralık 2022'nin 1901'den bu yana en kurak ay olduğu kaydedildi.



