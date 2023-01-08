İlham veren bir hikaye

Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi öncülüğünde, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nin de işbirliği ile başrolünü ünlü oyuncu Kutsi’nin oynadığı ‘Engelli Farkındalığının Sağlanması ve Toplumsal Bilinci artırmak amacıyla Ak Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram tarafından yazılan “Buğday Tanesi” filminin Küçük Kaymaklı Macro Cineplex’de ilk gösterimi gerçekleşti.

Gösterim öncesinde düzenlen törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu,Ak Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Cumhurbaşkanlığı Engelli Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, Tatlısu Belediyesi Başkanı Hayri Orçan, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipğlu, Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci ve Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remziye Terkan katıldı

Tören’de ilk konuşmayı Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remziye Terkan gerçekleştirdi. Terkan: “Güzel kardeşlerimizin sesi olmak üniversitemizin hassasiyetlerinden biridir” dedi.

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit ise konuşmasında “Hepiniz bugün bizim hikayemizi izlemeye geldiniz” dedi.

Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci de konuşmasında: “Bugün çok önemli. Çünkü Buğday Tanesinin milyonlara nasıl ışık olduğunu nasıl umut olduğunu izleyeceğiz” dedi.

Birinci, Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi birinci global ve ortopedik özürlüler derneği birlik içerisinde bu galayı burada gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tükiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da konuşmasında: “İlham veren bir hayatın hikayesidir Buğday Tanesi” dedi.

Daha sonra yaşamı kitaba ve filme konu olan Ak Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram bir konuşma gerçekleştirdi. Bayram: “Buğday Tanesi filmi benim 48 yıllık hayatımı konu ediyor” dedi.,

Son olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da davetlilere hitaben konuşma yaptı.

Törenin ardından hediye takdimi gerçekleşti.