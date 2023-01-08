Sınır kapıları yetmez oldu

Ömer KADİROĞLU

Ortodoks Rumların kutsal haç tatili nedeniyle Cuma günü resmi tatil olmasından yararlanan binlerce kişi kuzeye akın etti. Sınır kapılarındaki yoğunluğun dün de devam ettiği gözlemlendi. Özellikle Lefkoşa’daki Metehan sınır kapısında uzun araç kuyrukları oluştu.

Metehan Rum sınır kapısındaki polisler, aşırı yoğunluğu dikkate alarak kuzeye geçenlere muhaceret işlemi yaptırmadı. Yetkililer, kamera kayıtlarının gerekmesi halinde güvenlik yoklaması açsından yeterli olduğunu belirtiyor.

Kuzeye geçen Kıbrıslı Rumların ilk durağı akaryakıt istasyonları oluyor. Burada depoları doldurduktan sonra, kimisi lokantaya, kimisi marketlere, kimisi de kuaförlere yöneliyor. Kuzeyde sebze ve meyve fiyatlarının daha ucuz olduğunu söyleyen Rumlar, sınır kapısında gümrük kontrolü yapılması nedeniyle sınırlı miktarda alış-veriş yapabildiklerini ifade ediyor.

Türkler eczanelere akın ediyor

Son günlerde kuzeyden güneye geçişlerin de arttığı belirtiliyor. Güneye geçen Kıbrıslı Türklerin bir kısmı eczanelere, bir kısmı da alış-veriş merkezlerine akın ediyor ve indirimli satışlardan yararlanmaya çalışıyor.

Nicosia Mall ve Mall of Cyprus son günlerde Rumlardan daha fazla Kıbrıslı Türk müşteri ağırlıyor.

Havanın güneşli olmasını fırsat bilen Kıbrıslı Türkler, Larnaka ve Limasol’a giderek vakit geçiriyor.

Karşılıklı geçişlerde uzun süre beklemek zorunda kalan herkes, sınır kapılarının yetersiz olduğu görüşünde birleşiyor ve yeni kapıların açılması konusunda yetkilileri karar almaya davet ediyor.