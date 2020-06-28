Moral verdi

Başbakan Ersin Tatar, ülkeye girişlerin başlayacağı 1 Temmuz sonrasında oluşacak herhangi bir olumsuz durum karşısında, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 200 yataklı bir servis ve 150 adet solunum cihazının hazır olduğunu vurguladı.

Tatar, 1 Temmuz sonrasında ülkeye gelişlerde 72 saatlik PCR testleri isteneceğini yineleyerek, ülkeye giriş yapıldığı andan itibaren ise takip sistemiyle gelenlerin nerede olduklarının izlenebileceğini söyledi.

Başbakan Tatar, "Sağlık ekiplerimiz takip edecek ve bir hastalık durumu olursa, hemen onu başka yere taşıyacak. Ayrıca kiminle temasta olduğuna dair takibini yapacak. Ama her gelene de çok fazla kalabalık ortamlara girmesinler diye tavsiyelerde bulunacağız. Oteller, bu insanları müze falan gezmesine götürmeyecek. Otele girecek, otelden çıkmayacak denizine havuzuna girecek. Bu süreç yönetilecek başka çaremiz yoktur”

Tatar, gençlerle buluştu

Yapılan açıklamaya göre, UBP Lefkoşa İlçesi Gençlik Kolları yerli üretime ve ülkeye sahip çıkmanın önemine dikkat çekmek amacıyla bir etkinlik düzenledi. Etkinlik UBP Lefkoşa İlçesi Gençlik Kolları Lokali’nde gerçekleştirildi.

Gençlerin yoğun bir şekilde katıldığı etkinlikte, UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar'ın yanı sıra Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, bazı UBP milletvekilleri ile UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu da hazır bulundu.

Soruları cevapladı

Etkinlikte, Kıbrıs Türk kültürüne uygun izaz ikramda bulunulurken, gençler, Başbakan Ersin Tatar’a pandemi süreci, PCR testleri ve 1 Temmuz’dan sonra KKTC’ye girişlerle ilgili sorular yöneltti.

Başbakan Ersin Tatar sorulara verdiği yanıtlarda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomik gelişmesinin, halkın refah seviyesinin artmasının, Devletin güçlenmesinin UBP’nin önceliği olduğunu vurguladı.

Tatar, “Ülkenin, çağı doğru okuyan, insanlığı, halkını ve devletini düşünen, üretime ve öz değerlerine gereken önemi veren, çok çalışan, gençler sayesinde ileriye gideceğini, kendisinin, Kıbrıs Türk gençliğine güvendiğini” söyledi.

Başbakan Tatar bir soru üzerine de “ülke ekonomisinin bu kadar uzun süre izole edilemeyeceğini kaydederek, 1 Temmuz sonrasında ülkeye gelişlerde 72 saatlik PCR testleri isteneceğini ve ülkeye giriş yapıldığı andan itibaren ise takip sistemiyle gelenlerin nerede olduklarının izlenebileceğini” belirtti.

