Özür dileyin  ve istifa edin

Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Sekreteri Sunalp Derviş Sencer, hükümeti eleştirerek, “İkinci Ekonomik Tedbirler Paketi’nin Anayasa’yı ihlal ettiğinin hiç mi farkına varmadınız” diye sordu.

Sencer, hükümetin, Anayasa’yı ihlâl etmekle, hukuka aykırı hareket ettiğini, “zerre kadar izzet-i nefisleri varsa, derhal vatandaştan af dileyerek hatadan dönmeleri veyahut da istifa etmeleri” gerektiğini savundu.

Sencer şunları dedi:

“Anayasamızda, defatle, iki temel ilke vurgulanmaktadır: 1- Güçler ayrılığı (yasama, yürütme ve yargının birbirinden bağımsızlığı); ve 2- KKTC devletinin bir hukuk devleti olduğu.

Bu iki hususu dikkate alarak, Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak hükûmete şunu soruyor: 22 Haziran 2020 tarihli Toplumsal Dayanışma İçin İkinci Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketi hazırlanırken Anayasa’nın bu iki temel ilkesini ihlâl ettiğinizin hiç mi farkına varmadınız? Mahkemelerin ürettiği icra, konut ve iş yerlerinin tahliye kararlarını 31 Aralık 2020 tarihine kadar askıya almakla, icrayı tehir yetkisi mahkemelerin inhisarında iken, siz, hükûmet olarak, bir kararname ile bu yetkiyi mahkemelerden alıp kendinizde tasarruf etmiş bulunuyorsunuz. Mahkeme hükümlerini askıya alma yetkisini nerede buldunuz? Muhakkak ki Anayasa’da bulmadınız? Anayasa’da bulmadınızsa da başka nerede bulduğunuzun hiçbir ehemmiyeti yoktur; çünkü, hiçbir yasa veya kural Anayasa’nın üzerinde değildir. Sizin, hükûmet olarak, bu yaptığınız, yargıya ‘sen istediğin kararı üret; ben senin kararını istediğim zaman, eğer istersem uygulatırım’ demekten başka bir şey değildir.

Bu ihlâllerin farkına varmamışsanız (aranızda hukukçular olmasına rağmen), bu kadar bariz bir ihlâli göremeyen kişilerin bu devletin yönetiminde ne işi var? Kendi anayasasının cahili olan bir hükûmetin oturduğu koltuklar makam işgalinden başka bir şey olamaz. Öte yandan, eğer farkında iseydiniz, anlaşılan şudur ki, kasıtlı olarak Anayasa’yı ihlâl ettiniz. Bilinçli ve kasıtlı olarak anayasayı ihlâl eden bir hükûmet meşrûiyyetini kaybetmiş bir hükûmet olarak hem suç islemiş vaziyettedir hem de, bir kez daha, makam işgal etmektedir. Hukuk devleti mefhumu hukukun üstünlüğünü, devletin hukuka uygun hareket edeceğini anlatırken, Anayasa’yı ihlâl etmekle, hukuka aykırı hareket ederek, hukuk devletini guguk devletine çevirdiler. Her iki halde de, bu hükûmette zerre kadar izzet-i nefis varsa, derhal vatandaştan af dileyerek bu hatasından dönmeli veyahut da istifa etmelidir…”

