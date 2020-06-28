Tatil zamanı değil

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi’nin yaz tatili döneminde de çalışmaya devam etmesi için Pazartesi günü öneride bulunacaklarını açıkladı.

Erhürman, yaptığı paylaşımda, böyle bir dönemde her şey normalmiş gibi Meclis’in tatile çıkmasının doğru olmayacağını, yasama ve denetim faaliyetlerinin devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Erhürman şu açıklamada bulundu:

“1 Temmuz itibarıyla yeni bir döneme giriyoruz. Şu ana kadar yapılanlar/yapılmayanlar ve yeni dönemde ortaya çıkacak ihtiyaçlar Meclis'in bu dönemde, sanki hiçbir şey olmamış, her şey normalmiş gibi tatile çıkmasının doğru olmayacağını, yasama ve denetim faaliyetlerinin devam etmesi gerektiğini gösteriyor.

Geçmişte Anayasa'nın buna engel olduğunu söyleyen bir Başsavcılık görüşü var. Ama ne Başsavcılık görüşleri Meclis'i bağlar, ne de içinden geçtiğimiz dönem eski dönemlere benzer. O nedenle Pazartesi günü, Meclis'in çalışmaya devam etmesi yönünde bir öneri yapacağız. Yaşadığımız deneyim gösteriyor ki bu hükumetin ülkeyi yasa gücünde kararnamelerle ve Meclis denetimi olmaksızın yönetmeye devam etmesi bu koşullarda kabul edilebilir değildir!”

