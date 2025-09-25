İkili ilişkiler ele alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Görüşmede Erdoğan, SDG'nin 10 Mart mutabakatına uyması gerektiğini, Suriye'ye desteğin süreceğini belirtti.

Erdoğan daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu dolayısıyla ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhur-başkanı Erdoğan, diplomatik temaslarına devam ediyor.

Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü.

Görüşmede, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

Görüşmede Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, en kısa zamanda Suriye’ye dönük tüm yaptırımların kalkmasını beklediklerini, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini esas alan, bunu hedefleyen bütün girişimlere olumlu yaklaştığını ifade etti.

Erdoğan, SDG’nin 10 Mart Mutabakatına uyması gerektiğini, Türkiye’nin bölgedeki bütün gelişmeleri yakından takip ettiğini, Suriye’ye yönelik desteklerin artarak süreceğini belirtti.

Erdoğan-Macron görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel de yer aldı.

Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Fransa ile diyaloğun Türkiye için önemli olduğunu, ticaret, ener-ji, savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirmek için gayret göstermeye de-vam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkileri canlandırmak ve ilerletmek konusunda kararlı olduğunu, bunun için gerekli mekanizmaların bir an önce çalıştırılmasının fayda sağlayacağını ifade etti.

Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında adil ve kalıcı bir barış sağlamak için Türkiye’nin azami gayret gös-terdiğini, İstanbul’da gerçekleşen müzakereleri sonuç odaklı bir anlayışla ilerletmek istediklerini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’u Filistin’i devlet olarak tanıma kararları nedeniyle tebrik eden Cum-hurbaşkanı Erdoğan, iki devletli çözüm için Netanyahu yönetimine uluslararası baskıyı artırmanın so-nuç getirebileceğini, bu yolda Türkiye ile Fransa arasındaki irtibatın devamının önemli olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Suriye’deki son durum, Avrupa’da yayılan yabancı düş-manlığı ve nefret suçları konularında da görüş alışverişinde bulundu.

