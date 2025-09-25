Ülkenin güçlü seslerinden Ayşegül Zaim, yeni single çalışmasını tamamladı. İstanbul’daki Litros Stüd-yoları’nda tanınmış aranjörler Onur Çetinkaya ve Prod. Josefle ile birlikte çalışan sanatçı, MC Kadirhan stüdyolarında çekilecek klip için gün sayıyor.

İstanbul’a gitmişken eli boş dönmeyen Zaim, Yasemin Şener imzasıyla gerçekleştirilen “Yılın Enleri” ödül gecesinde KKTC’nin en iyi sanatçısı ödülünü alarak ülkemize gururla döndü.

Gecede sanat, siyaset ve iş dünyasının önemli isimleri bir araya gelirken, Zaim etkinlikte “Kıbrıs’tan selam ve sevgi getirdim” diyerek kadının gücü etiketiyle yapılan organizasyonda kadınların hem anne, hem eş, hem de iş hayatını başarıyla yürüterek güçlü olduklarını vurguladı.



Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2025, 09:52