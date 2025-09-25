Renkli geçecek

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Topçuköy, bu pazar günü dördüncü kez düzenlenecek Bal Festivali’ne ev sahipliği yapacak. Festival, İskele Belediyesi, Topçuköy Bal ve Arıcılık Derneği ile Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği işbirliğinde gerçekleştirilecek ve bölgenin arıcılık kültürünü ön plana çıkaracak. İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamada, festivalin 5 Ekim Pazar günü Topçuköy’de düzenleneceği belirtildi. Etkinlik, doğal bal çeşitlerinin ve yöresel ürünlerin sergileneceği stantlarla ziyaretçilere geniş bir ürün yelpazesi sunacak. Katılımcılar, farklı bal türlerini tatma ve üreticilerle birebir iletişim kurma fırsatı bulacak. Festivalde aynı zamanda müzikli eğlenceler, çocuk etkinlikleri ve çeşitli gösterilerle ziyaretçilere keyifli bir gün yaşatılacak. Yerel sanatçılar ve müzik grupları sahne alacak, halk oyunları ve kültürel gösterilerle festivalin renkli bir atmosfer kazanması hedefleniyor.

