‘Great Sea’ gündemde

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis’in Birleşmiş Milletlerin (BM) 80’inci Genel Kurulu toplantısına katılmak için gittikleri New York’ta dün yaptıkları görüşmenin gündeminde Great Sea Interconnector (GSI) projesinin bulunduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Elektrik Bağlantısında İlerleme İçin Koordinasyon- Hristodulidis ile Mitsotakis Ursula von Der Leyen ve Antonio Costa ile Açık İletişim Halinde” başlıklı haberinde, dünkü görüşmenin proje konusunda kamuoyunda önceden yapılan açıklamalar yüzünden iki taraf arasında çıkan “mini krizi” sakinleştirmek amacını taşıdığını yazdı.

Hristodulidis ile Miçotakis’in görüşmenin ardından ortak bir yazılı açıklama yaparak, “mükemmel düzeydeki ikili ilişkilere” vurgu yapmalarının tesadüf olmadığını yazan gazete, GSI projesiyle ilgili olarak Hristodulidis ile Miçotakis’in iş birliğinin haricinde, AB kurumlarıyla koordinasyonun da kayda geçirildiğine işaret etti.

Haberde Hristodulidis ile Miçotakis’in Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa’yla konuyla ilgili olarak koordine olmasının Girit, Güney Kıbrıs ve İsrail arasındaki elektrik bağlantısının ortak ilgi projesi olduğuna işaret ettiği de kaydedildi.

Gazete Hristodulidis ile Miçotakis arasında gerçekleştirilen fikir alışverişinden, iki ülkenin projenin ilerlemesi için gerekli eylemleri koordine ettiklerinin görüldüğünü de belirtti.