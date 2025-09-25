Tarihi atmosferde keyifli bir akşam

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından düzenlenen Akustik Sahne Konserleri kapsamında sanatçı Nafiz Dölek, 23 Eylül Salı akşamı Kumarcılar Hanı önünde sahne aldı. Konser, 20.00-22.00 saatleri arasında gerçekleşti. Kumarcılar Hanı önünde gerçekleşen konser, Lefkoşa’nın tarihi atmosferinde akustik müzik keyfini bir araya getirerek katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Nafiz Dölek, sahnedeki performansıyla izleyicileri etkiledi, hem kendi eserlerinden hem de sevilen klasik parçaları akustik düzenlemelerle yorumladı. Konser boyunca sanatçının sahne hakimiyeti ve akustik uyumu, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

LTB yetkilileri, Akustik Sahne Konserleri’nin kültür ve sanatın buluşma noktası olduğunu vurguladı ve gelecek etkinliklerin de aynı coşku ve kaliteyle sürdürüleceğini belirtti. İzleyiciler konser sonrası sosyal medyada deneyimlerini paylaşarak etkinliğin coşkusunu yansıttı.



Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2025, 10:04