Küresel barışı  tehdit ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı’nın ilk gününü Rize’de geçirdi. Erdoğan, Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, bayramın Gazze ve İran başta olmak üzere tüm insanlık için barışa vesile olmasını temenni etti. Erdoğan, İran savaşına ilişkin İsrail Başbakanı Netanyahu’ya tepki göstererek, “Netanyahu terörü, bölgesel ve küresel barışı tehdit etmeyi sürdürüyor” dedi. Erdoğan, Gazze’deki saldırılar, İran merkezli çatışmalar ve Mescid-i Aksa’nın ibadete kapatılmasını kınadı. Erdoğan, “Biz daima adaletten, barıştan ve kardeşlikten yana tavır almış bir milletiz. Kendimiz için ne istiyorsak, kardeşlerimiz için de onu istiyoruz” dedi.

Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi

Erdoğan, açılışı yapılan hastanenin toplam 36 bin metrekare alan üzerine inşa edildiğini, kapalı alanının 22 bin 500 metrekare olduğunu ve iki bloktan oluştuğunu açıkladı. 100 yatak kapasitesine sahip olan hastanenin halkın hizmetine sunulduğunu belirten Erdoğan, “Biz bu yola kendimizi adadık derken hamaset yapmıyoruz. Bizim önceliğimiz insandır, insanımızın sağlığıdır. Her işin başı sağlıktır diyerek 2002’den beri gece gündüz çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türkiye’nin sağlık sistemini çağın gerekliliklerine uygun hale getirdiğini, sağlık hizmetlerini dünyada örnek alınan seviyeye yükselttiğini vurguladı. Ayrıca, koronavirüs salgını ve 6 Şubat depremlerinde sağlık hizmetlerinin alnının akıyla yürütüldüğünü belirtti. Bu yıl sağlık filolarına üç yerli GÖKBEY ambulans helikopterinin dahil edileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı, eski Türkiye’de hastanelerin hastaların çile çektiği yerler olarak hatırlandığını, artık modern ve kaliteli sağlık hizmetlerinin ön plana çıktığını söyledi.

Açılışın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastaneyi gezerek tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti. Ardından Rizeli vatandaşlarla bayramlaşma programına katıldı.

Netanyahu’ya tepki

Erdoğan, İran savaşına ilişkin İsrail Başbakanı Netanyahu’ya tepki göstererek, “Netanyahu terörü, bölgesel ve küresel barışı tehdit etmeyi sürdürüyor” dedi. Erdoğan, Gazze’deki saldırılar, İran merkezli çatışmalar ve Mescid-i Aksa’nın ibadete kapatılmasını kınadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramın ülke, millet ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti. Erdoğan, çocukların güleceği huzurlu günlerin geleceğine dair umut mesajı verdi.

Önceki günün Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü olduğunu hatırlatan Erdoğan, cephe gerisindeki kadın, çocuk ve yaşlıların fedakarlıklarını vurguladı ve şehitleri rahmetle andı.

Erdoğan, “Milletimizin gönlü rahat olsun. Umutsuzluğa kapılmayacağız. Sıkıntılı günlerin ardından güneşli günler bizi bekliyor. Türkiye olarak hadiseleri dikkatle takip etmeye devam edeceğiz” diyerek konuşmasını tamamladı.

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2026, 02:45